Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%

Если в первом квартале монополист на продаже российского газа за рубеж заработал более $14 млрд, то во втором — меньше $9 млрд. Годом ранее доходы от экспорта составляли, соответственно, $12,7 млрд и $11 млрд

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года. Такие данные содержатся в статистике платежного баланса России, обнародованной Центробанком. Первыми на нее обратили внимание «Открытые медиа».

Согласно представленным данным, в первом квартале этого года было экспортировано российского газа на $14,1 млрд, в то время как во втором — всего на $8,7 млрд. Для сравнения, в 2018 году доходы от экспорта природного газа в первом и втором кварталах составили, соответственно, $12,7 млрд и $11 млрд.

С чем связано снижение доходов от экспорта российского газа, в материалах ЦБ не уточняется. Сам «Газпром» пока не отчитывался за второй квартал текущего года.

Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

Владелец компании Lombi Gas Marketing & Trading s.r.o. Роман Мацаев заявил РБК, что основная причина падения экспортной выручки «Газпрома» — снижение цен на газ весной текущего года с €18–20 за 1 МВт·ч на хабе TTF в марте до €15–16 в апреле. При этом в отдельные числа мая цена на газ падала ниже €10 за 1 МВт·ч (при €9 за 1 МВт·ч наступает рентабельность продажи американского СПГ в Европу). При этом в апреле-мае «Газпром» наращивал экспорт газа не только потребителям, но и в целях закачки в собственные европейские подземные хранилища газа. Кроме того, в этот период Турция снижала покупку российского газа.