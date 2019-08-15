Металлурги увидели риски коррупции в новых правилах перевозки грузов РЖД

Ассоциация, объединяющая производителей 90% стали и проката, увидела коррупционные риски в новых правилах РЖД по перевозке грузов. Вместо приоритетного доступа компания могла бы предоставлять скидки, считает эксперт

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Некоммерческое партнерство «Русская сталь» (объединяет производителей 90% стали и проката), которую возглавляет владелец НЛМК Владимир Лисин, раскритиковало новые правила пропуска грузов через «узкие места» на железной дороге, разработанные РЖД. В письме, направленном 12 августа в Минтранс (у РБК есть копия), металлурги называют новый порядок перевозок «не соответствующим действующему законодательству, нарушающим базовые принципы организации перевозок железнодорожным транспортом общего пользования и приводящим к крайне негативным последствиям для всех отраслей экономики России». Металлурги увидели в новых правилах коррупционные риски и угрозу навязывания грузополучателям обязательств по инвестированию в железнодорожную инфраструктуру, а также указали на непрозрачность и несимметричность информации, на основе которой определяются пропускные способности инфраструктуры.

Исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин подтвердил РБК факт отправки письма в Минтранс, представитель транспортного ведомства сообщил, что оно находится на рассмотрении. В пресс-службе РЖД пока не ответили на запрос РБК.

Речь идет о проекте постановления правительства «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услуге перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования». Это постановление также находится на рассмотрении, уточнил представитель Минтранса.

В этом документе РЖД предлагают отдавать приоритет на маршрутах с ограниченной пропускной способностью инфраструктуры, в частности, перевозкам социально-значимых грузов, снаряжения для тушения пожаров, а также воинских, специальных грузов и грузов для госнужд. Вне очереди также должны ехать грузы компаний, заключивших договоры об инвестировании в расширение пропускной способности сети, говорится в проекте постановления. На все остальные грузы, не вошедшие в перечень, состоящий из девяти пунктов, будет приходиться не менее 10% объема перевозок, их РЖД распределят между грузоотправителями, подавшими заявки на перевозку в объеме не более пяти вагонов.

Таким образом, принцип недискриминационного доступа в новых правилах будет распространяться только в отношении 10% объема перевозок, а это противоречит российскому законодательству, указывает «Русская сталь». Металлурги ссылаются на ст. 426 Гражданского кодекса, запрещающую отдавать приоритет отдельным потребителям или оказывать им предпочтение при заключении договора на перевозку железнодорожным транспортом общего пользования. «Для большинства грузоотправителей фактически создаются существенные барьеры. Мелким и средним грузоотправителям и грузополучателям, вероятно, придется отказаться от перевозки с помощью железных дорог, поскольку ее придется ждать месяцами, что приведет к нарушению сроков доставки грузов, сырья и негативным последствиям для экономики России», — пишет Сентюрин.