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Война санкций ,  
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Минцифры предложило утильсбор на зарубежное IT-оборудование

Минцифры предложило утильсбор на зарубежное IT-оборудование с аналогами в России
Сюжет
Война санкций
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Минцифры планирует ввести утилизационный сбор на иностранное IT-оборудование, у которого есть российские аналоги, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. По его словам, полученные средства пойдут на поддержку производств в России.

«Это мера, которая позволяет нам поднять стоимость на зарубежные решения по тем позициям, по которым есть российские аналоги, для того чтобы не допускать недобросовестной ценовой конкуренции. Мы его будем собирать с тех, кто ввозит иностранную технику. И это будет идти на поддержку российского производства», — сказал он в ходе форума «Инфотех» в Тюмени (цитата по «Интерфаксу»). Шадаев добавил, что эта мера уже действует в автотранспорте.

Министр отметил, что снизить цены на отечественную продукцию невозможно, потому что они зависят от затрат на логистику компонентной базы и других факторов. «Но мы можем поднять цены на иностранное. Мы будем аккуратно через утильсборы поднимать цены на иностранное и этот утильсбор направлять как раз на дотацию российским производителям», — подчеркнул Шадаев. Он также заявил, что Минцифры выступает против ограничений на параллельный импорт.

С 1 августа в России начали действовать изменения в постановлении правительства об утилизационном сборе, который необходимо заплатить при покупке автомобиля, привезенного из-за границы. Согласно постановлению от 7 июля, россиянам в зависимости от объема двигателя приобретаемой машины придется платить повышенный утильсбор.

Половину от поступивших средств направят на государственную поддержку отечественного автопрома и наращивание объемов производства, сообщали в Минпромторге.

Теги
Минцифры утильсбор Максут Шадаев ИТ-технологии
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