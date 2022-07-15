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Война санкций ,  
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Дерипаска обвинил ЕС в «надуманных» санкциях против Мельниченко

По словам Дерипаски, «Еврохим» оказался «важным игроком глобального продовольственного рынка» и теперь ЕС придется «пожинать плоды, вернее, их отсутствие». По данным Bloomberg, Брюссель может отменить санкции против ряда россиян
Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Европейские санкции против бывшего владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко были введены под «очевидными и надуманными предлогами» и теперь ЕС «придется исправлять свои ошибки», написал в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.

Так он отреагировал на сообщение Bloomberg о том, что Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян, поскольку его юристы обнаружили, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно. В частности, с просьбой пересмотреть санкции в ЕС обратились Мельниченко и его жена, пишет агентство.

«Санкции на Андрея Мельниченко и роль построенной им компании «Еврохим», конечно, были серьезным вызовом для европейских бюрократов. Сейчас же им приходится пожинать плоды, вернее, их отсутствие», — отметил Дерипаска.

По его словам, «Еврохим» оказался «серьезным и важным игроком глобального продовольственного рынка, от которого невозможно отказаться». «А он сам [Мельниченко] и его жена под очевидными и надуманными предлогами были втянуты в санкционную разборку с Россией. Теперь ничего не поделаешь, придется исправлять ошибки», — написал бизнесмен.

Мельниченко предупредил о глобальном голоде из-за санкций ЕС
Экономика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Мельниченко попал под санкции Евросоюза в начале марта. После этого в «Еврохиме» (производитель удобрений) и Сибирской угольной энергетической компании сообщили, что бизнесмен перестал быть их владельцем. Между тем источник РБК говорил, что Мельниченко перестал быть бенефициаром траста, который контролирует «Еврохим» и СУЭК, за день до введения санкций ЕС, после чего бенефициаром автоматически стала его супруга Александра Мельниченко. При этом она не контролирует эти две компании — их контролирует траст.

Введенные против него санкции Мельниченко назвал безосновательными. По словам бизнесмена, они «не могут способствовать достижению мира на Украине», но определенно приведут «к катастрофе для сотен миллионов людей в более бедных странах». Ограничительные меры он решил оспорить в суде, как и его супруга, также попавшая под санкции ЕС.

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После включения в санкционный список, как рассказал источник Forbes, бизнесмен с семьей живет в эмирате Рас-Аль-Хайма. Гражданство ОАЭ он получил еще в 2021 году, сказал изданию представитель Мельниченко.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции Евросоюз Олег Дерипаска Андрей Мельниченко Еврохим
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