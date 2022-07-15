Дерипаска обвинил ЕС в «надуманных» санкциях против Мельниченко
Европейские санкции против бывшего владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко были введены под «очевидными и надуманными предлогами» и теперь ЕС «придется исправлять свои ошибки», написал в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.
Так он отреагировал на сообщение Bloomberg о том, что Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян, поскольку его юристы обнаружили, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно. В частности, с просьбой пересмотреть санкции в ЕС обратились Мельниченко и его жена, пишет агентство.
«Санкции на Андрея Мельниченко и роль построенной им компании «Еврохим», конечно, были серьезным вызовом для европейских бюрократов. Сейчас же им приходится пожинать плоды, вернее, их отсутствие», — отметил Дерипаска.
По его словам, «Еврохим» оказался «серьезным и важным игроком глобального продовольственного рынка, от которого невозможно отказаться». «А он сам [Мельниченко] и его жена под очевидными и надуманными предлогами были втянуты в санкционную разборку с Россией. Теперь ничего не поделаешь, придется исправлять ошибки», — написал бизнесмен.
Мельниченко попал под санкции Евросоюза в начале марта. После этого в «Еврохиме» (производитель удобрений) и Сибирской угольной энергетической компании сообщили, что бизнесмен перестал быть их владельцем. Между тем источник РБК говорил, что Мельниченко перестал быть бенефициаром траста, который контролирует «Еврохим» и СУЭК, за день до введения санкций ЕС, после чего бенефициаром автоматически стала его супруга Александра Мельниченко. При этом она не контролирует эти две компании — их контролирует траст.
Введенные против него санкции Мельниченко назвал безосновательными. По словам бизнесмена, они «не могут способствовать достижению мира на Украине», но определенно приведут «к катастрофе для сотен миллионов людей в более бедных странах». Ограничительные меры он решил оспорить в суде, как и его супруга, также попавшая под санкции ЕС.
После включения в санкционный список, как рассказал источник Forbes, бизнесмен с семьей живет в эмирате Рас-Аль-Хайма. Гражданство ОАЭ он получил еще в 2021 году, сказал изданию представитель Мельниченко.