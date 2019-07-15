Дело в отношении Мазурова возбудили по заявлению Грефа

Уголовное дело в отношении владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по факту заявления президента Сбербанка Германа Грефа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы, которые были оглашены в Тверском суде Москвы.

Исходя из них, Мазуров получил в Сбербанке кредит на сумму $29 млн, распределил его вместе с неустановленными лицами по своему усмотрению, а деньги финансовой организации не вернул.

Мазуров был задержан 13 июля в столичном аэропорту Шереметьево. Изначально сообщалось, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено по заявлению Антипинского НПЗ, совладельцем которого является Сбербанк.

Сам бизнесмен утверждает, что привлек кредиты примерно на $650 млн на покупку новых активов, чтобы «любыми путями достроить завод», когда экономика предприятия рухнула из-за налогового маневра и резкого падения цен на нефть в 2014–2016 годах.