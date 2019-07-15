СМИ назвали сроки возобновления торговли между Huawei и компаниями из США

Разрешения на продажу оборудования Huawei будет выдавать Минторг США, однако, у ведомства нет общих критериев для решения данного вопроса, выяснило агентство Reuters

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Власти США могут начать выдавать американским компаниям лицензии для торговли с китайской Huawei в течение ближайших двух-четырех недель, передает Reuters со ссылкой на источники.

В двух компаниях, поставлявших Huawei чипы до введения ограничений, на условиях анонимности рассказали агентству, что в ближайшее время планируют обратиться к властям за разрешениями.

Сейчас компании из США могут продавать Huawei только оборудование, которое необходимо для поддержания работы уже действующих сетей, а также предоставлять обновления для программного обеспечения. Однако, если речь идет о новой продукции или сетях китайской компании, то компании из США не могут торговать с Huawei.

В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешит сделки, если они не угрожают нацбезопасности Штатов. В американском Минторге позже уточнили, что Huawei останется в черном списке, а для торговли с ней нужны будут специальные лицензии.

Однако общих критериев для выдачи или отказа в таких лицензиях пока нет, представитель Минторга США заявил агентству, что ведомство просматривает все лицензии и разбирается в том, какие из них соответствуют «интересам национальной безопасности».