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Совладелец FESCO заявил о премиальности российского рынка

Глава FESCO: после ухода иностранцев рынок контейнерных перевозок России стал премиальным
После ухода международных контейнерных линий из России местный логистический рынок стал премиальным, заявил совладелец группы FESCO Андрей Северилов. Транспортные компании повернули ситуацию в «максимально выгодное» состояние
FESCO FESH ₽64 -1,46% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Уход из России международных контейнерных линий, включая Maersk, после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года сделал российский рынок премиальным для местных транспортных компаний. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 15 июня.

«На мировом контейнерном рынке стагнация и даже скорее спад, потому что в мировом масштабе мы вернулись к ценам 2019 года, происходит переизбыток вместимости (переизбыток контейнеров. — РБК). Но если мы говорим о российском контейнерном рынке, то ситуация категорически другая. Она лучше для российских логистических компаний, потому что мировые контейнерные линии ушли из России, это привело к тому, что рынок стал премиальным для нас», — сказал Северилов. 

Он напомнил, что в 2022 году произошел резкий переток грузов на Дальний Восток, где FESCO принадлежит Владивостокский международный торговый порт. На встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале 2023 года глава РЖД Олег Белозеров заявил, что в прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок на Восток в прошлом году впервые в истории превысил перевозки на Запад, составив 80 млн т (на Запад — 76 млн т). По его словам, РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток». «Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, а недружественные страны просели почти на 40% — соответственно, с 365 [млн] к 210 млн [т], и эта тенденция продолжается», — сказал тогда он.



«Наши коллеги из РЖД столкнулись с проблемой (нехваткой провозных мощностей на Востоке. — РБК), которую мы сейчас все вместе вроде как уже решили. Мы видим, что поезда двигаются в ускоренном состоянии», — сказал Северилов. По его словам, антироссийские санкции и уход иностранных перевозчиков из России российские транспортные компании «перевернули в максимально выгодное для нас состояние». По итогам 2022 года группа FESCO вошла в топ-30 контейнерных перевозчиков мира, рассказал бизнесмен. Группа увеличила контейнерный флот, открыла новые маршруты, например, во Вьетнам, Индонезию и на Тайвань, а также начала работать в индийскими портами. «Поэтому мы по максимуму все, что могли собрать из этой ситуации, мы сделали», — заключил он. В 2022 году выручка FESCO по МСФО выросла на 43%, до 162,6 млрд руб., прибыль от операционной деятельности увеличилась на 16,7%, до 50,9 млрд руб., а чистая прибыль - на 4%, до 39,4 млрд руб. 

Генедиректор транспортно-логистчиской группы «Дело» (владеет крупнейшим в России контейнерным железнодорожным оператором «Трансконтейнер») Дмитрий Паньков, который также присутствовал на этой сессии Петербургского форума, подтвердил, что спрос на перевозки через Дальний Восток «стабильно» растет и никаких предпосылок для его снижения. По его словам, до прошлого года наибольшим спрос пользовались порты Балтийского моря (Санкт-Петербурга и Усть-Луги), а доля Дальнего Востока составляла лишь 35-38%. Теперь она превышает 50% и приближается к 60%. «Спрос на инфраструктуру портов и припортовую инфраструктуру продолжает расти. Операторы реализуются достаточно серьезные проекты», — сказал он

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
контейнер контейнеровоз Maersk ПМЭФ
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