Совладелец FESCO заявил о премиальности российского рынка

После ухода международных контейнерных линий из России местный логистический рынок стал премиальным, заявил совладелец группы FESCO Андрей Северилов. Транспортные компании повернули ситуацию в «максимально выгодное» состояние

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Уход из России международных контейнерных линий, включая Maersk, после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года сделал российский рынок премиальным для местных транспортных компаний. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 15 июня.

«На мировом контейнерном рынке стагнация и даже скорее спад, потому что в мировом масштабе мы вернулись к ценам 2019 года, происходит переизбыток вместимости (переизбыток контейнеров. — РБК). Но если мы говорим о российском контейнерном рынке, то ситуация категорически другая. Она лучше для российских логистических компаний, потому что мировые контейнерные линии ушли из России, это привело к тому, что рынок стал премиальным для нас», — сказал Северилов.

Он напомнил, что в 2022 году произошел резкий переток грузов на Дальний Восток, где FESCO принадлежит Владивостокский международный торговый порт. На встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале 2023 года глава РЖД Олег Белозеров заявил, что в прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок на Восток в прошлом году впервые в истории превысил перевозки на Запад, составив 80 млн т (на Запад — 76 млн т). По его словам, РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток». «Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, а недружественные страны просели почти на 40% — соответственно, с 365 [млн] к 210 млн [т], и эта тенденция продолжается», — сказал тогда он.

«Наши коллеги из РЖД столкнулись с проблемой (нехваткой провозных мощностей на Востоке. — РБК), которую мы сейчас все вместе вроде как уже решили. Мы видим, что поезда двигаются в ускоренном состоянии», — сказал Северилов. По его словам, антироссийские санкции и уход иностранных перевозчиков из России российские транспортные компании «перевернули в максимально выгодное для нас состояние». По итогам 2022 года группа FESCO вошла в топ-30 контейнерных перевозчиков мира, рассказал бизнесмен. Группа увеличила контейнерный флот, открыла новые маршруты, например, во Вьетнам, Индонезию и на Тайвань, а также начала работать в индийскими портами. «Поэтому мы по максимуму все, что могли собрать из этой ситуации, мы сделали», — заключил он. В 2022 году выручка FESCO по МСФО выросла на 43%, до 162,6 млрд руб., прибыль от операционной деятельности увеличилась на 16,7%, до 50,9 млрд руб., а чистая прибыль - на 4%, до 39,4 млрд руб.

Генедиректор транспортно-логистчиской группы «Дело» (владеет крупнейшим в России контейнерным железнодорожным оператором «Трансконтейнер») Дмитрий Паньков, который также присутствовал на этой сессии Петербургского форума, подтвердил, что спрос на перевозки через Дальний Восток «стабильно» растет и никаких предпосылок для его снижения. По его словам, до прошлого года наибольшим спрос пользовались порты Балтийского моря (Санкт-Петербурга и Усть-Луги), а доля Дальнего Востока составляла лишь 35-38%. Теперь она превышает 50% и приближается к 60%. «Спрос на инфраструктуру портов и припортовую инфраструктуру продолжает расти. Операторы реализуются достаточно серьезные проекты», — сказал он