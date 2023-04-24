FESCO отчиталась о росте выручки на 43%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Выручка группы FESCO за прошлый год выросла на 43% и достигла 162,6 млрд руб., сообщается на ее сайте.

Показатель EBITDA, который показывает прибыль компании до вычета процентов, износа и амортизации, составил 71,48 млрд руб., увеличившись в полтора раза. Группа называет эти результаты рекордными.

Объемы международных морских перевозок группы выросли на 19%, до 342 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit, контейнеры 20-футового эквивалента), а объемы интермодальных перевозок — до 507 тыс. TEU (рост на 9%).

Контейнерный парк FESCO в прошлом году увеличился до 83 298 единиц, а в состав флота вошли семь новых судов.

В апреле совладелец и председатель совета директоров компании Андрей Северилов рассказал, что в Китае были приобретены шести новых океанских судов (размерности Handy) вместимостью 2,5 тыс. TEU каждый. Кроме шести океанских судов группа купила еще два менее вместительных контейнеровоза — FESCO Ekaterina (1049 TEU) и «ФЕСКО Анастасия», сообщил он. По словам Северилова, в 2023 году флот транспортной группы FESCO увеличится как минимум на 24%, с 25 до 31 судна.

В прошлом году FESCO отчиталась о показателе EBITDA в размере 47 474 млн руб., что было в четыре раза выше результатов предшествующего года. Выручка составила 113,7 млрд руб.