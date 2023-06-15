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Глава «Росатома» заявил о заказе на 15 плавучих АЭС в Арктике

Глава «Росатома»: мы видим заказ на 15 плавучих энергоблоков вдоль Северного морского пути
В России могут заказать 15 плавучих АЭС вдоль Северного морского пути в Арктике. Такой объем потенциального спроса со стороны компаний видят в «Росатоме». Первая в мире такая станция была запущен на Чукотке в 2019 году
Плавучий энергетический блок
Плавучий энергетический блок (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Госкорпорация «Росатом» «видит» возможность заключить заказы на примерно 15 плавучих атомных теплоэлектростанции вдоль Северного морского пути (СМП), заявил ее глава Алексей Лихачев на сессии Петербургского международного экономического форума «Северный морской путь: новые вызовы». «Мы, по самым скромным подсчетам, видим сегодня заказ на где-то 15 плавучих энергоблоков вдоль линии СМП», — сказал он,

По словам Лихачева, такие заказы интересны в том числе, энергетическим компаниям. Он напомнил, что «Росатом» уже реализует соответствующий проект для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке, который строит казахстанская KAZ Minerals. Для этот проекта потребовалось «минимум четыре» таких плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС), сказал глава «Росатома». Стоимость этого проекта госкорпорации оценивалась в 169 млрд руб.

Первая в мире ПАТЭС начала работу в городе Певеке на Чукотке в декабре 2019 года. Эта плавучая электростанция должна заменить мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ее начали строить в 2000-х годах на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Головной энергоблок спустили на воду в 2010 году.



Год назад «Росатом» предложил на госкомиссии по вопросам развития Арктики создать девять горнопромышленных кластеров по добыче там золота, серебра, меди, свинца и цинка. Кластеры должны располагаться в Ямало-Ненецком автономном округе (золото, серебро, медь, цинк, свинец), Красноярском крае (золото, серебро, цинк, свинец), Якутии (золото, медь) и на Чукотке (золото, медь, цинк, свинец). По плану госкорпорации главным условием участия в разработке этих запасов будет использование плавучих атомных теплоэлектростанций или атомных станций малой мощности (АСММ). Общий объем инвестиций в создание кластеров «Росатом» предварительно оценил примерно в 1,2 трлн руб. государственных и частных инвестиций, говорил РБК ее спецпредставитель по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Однако из-за антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, «дочке» «Росатома» Первой горнорудной компании пришлось отказаться от строительства плавучего вариант горно-обогатительного комбината для серебросодержащего свинцово-цинкового Павловского месторождения на Новой Земле, сообщали «Ведомости» в апреле 2023 года. Тогда представитель Первой горнорудной компании говорила, что теперь разрабатывается новая концепция ГОКа: он будет построен на берегу.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Северный морской путь Росатом
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