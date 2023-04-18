«Росатом» не будет строить плавучий ГОК для месторождения на Новой Земле из-за санкций

«Росатом» из-за санкций не будет строить плавучий ГОК в Арктике

Плавучий ГОК должен был появиться у месторождения на Новой Земле. Однако финские компании, которые участвовали в проекте, прекратили сотрудничество с «Росатомом». В итоге комбинат построят на берегу

Первая горнорудная компания (ПГРК, подразделение холдинга «Росатом») не будет возводить плавучий вариант горно-обогатительного комбината для серебросодержащего свинцово-цинкового Павловского месторождения на Новой Земле, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Наталью Потапову.

По ее словам, причиной отказа компании от изначального проекта, согласно которому комбинат должен был появиться на барже или несамоходном судне, стали санкции. Теперь разрабатывается новая концепция ГОКа: он будет построен на берегу.

Проект зависел от партнеров ПГРК из Финляндии — компаний Metso Outotec (поставка оборудования для комбината), Aker Arctic (проектирование баржи), Wartsila (создание электростанции для ГОКа). Они, как сообщил знакомый с деталями проекта источник «Ведомостей», отказались сотрудничать с «Росатомом».

В Минприроды газете сообщили, что работы по строительству ГОКа начнутся в этом году, хотя прежде их планировали начать еще в прошлом мае.

«Начало строительства было отложено из-за необходимости дополнительных проектных работ: идет перепроектировка с точки зрения замены оборудования, чтобы не столкнуться с определенными санкционными проблемами, так как ранее планировалось использование оборудования в основном европейских производителей», — пояснило ведомство. При этом сроки завершения работ не переносились.

У «Росатома» возникли проблемы с финской стороной и по другим проектам. Еще одна структура холдинга, «Атомэнергопром», через международный арбитраж потребовала досрочно вернуть заем в размере €920,5 млн, выданный компании Fennovoima, заказчику строительства АЭС «Ханхикиви-1» на севере Финляндии. Она разорвала контракт с «Росатомом» в прошлом году.

Кроме того, «Росатом» потребовал компенсировать стоимость принадлежавших ему акций Fennovoima в связи с расторжением соглашения акционеров. Общий объем требований на рассмотрении международных арбитражей составляет €3 млрд.