На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

В городе Певеке на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«Сегодня произошло историческое событие — осуществлено первое включение генераторов ПЭБ «Академик Ломоносов» в сеть», — отметил генеральный директор «Концерна Росэнергоатом» Андрей Петров. Он пояснил, что был сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как «новой энергетической столицы» региона, а также опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. По его словам, в планах на следующий год — сдать ПАТЭС в промышленную эксплуатацию.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих АЭС в России вырастет с 10 до 11. Также впервые в истории российской атомной энергетики сразу две действующие АЭС будут находиться на территории одного субъекта Федерации. Речь идет о ПАТЭС и Билибинской АЭС, отмечается в сообщении.

ПАТЭС в составе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом Певека. Она стала самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

Ожидается, что плавучая электростанция заменит мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ее начали строить в 2000-х годах на территории ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. Головной энергоблок спустили на воду в 2010 году.