Сын владельца ЛУКОЙЛа получил компанию по ремонту скважин в Сибири

Юсуф Алекперов пять лет назад ушел из ЛУКОЙЛа ради самостоятельного ведения бизнеса, после отказа отца считать его своим преемником в качестве основного акционера. Теперь он основал компанию для обслуживания скважин ЛУКОЙЛа

Юсуф Алекперов (Фото: Юсуф Алекперов / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Одним из учредителей компании «ВэллТех» стал холдинг «Экто» сына основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуфа, ему принадлежит доля 51%, сказано в выписке ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

В уставном капитале вклад «Экто» составляет 51 млн руб. Остальную часть получила дочерняя структура ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Юсуф Алекперов указан в качестве бенефициара «ВэллТех» в системе СПАРК. По ее данным, компания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2022 году ее выручка составила 84 млн руб., чистые убытки составили 18 млн руб.

В телеграм-канале «ВэллТех» называет себя инновационной нефтесервисной компанией, которая работает по всему Западно-Сибирскому региону. Первая запись в канале датирована 30 мая, тогда же компания объявила о запуске сайта. Единственным клиентом на сайте указан ЛУКОЙЛ.

Юсуфу Алекперову 32 года. В 2016 году его отец говорил в интервью РБК о желании привлечь сына к управлению ЛУКОЙЛом, но уточнил, что сперва Юсуфу необходимо пройти стажировку в какой-нибудь крупной западной компании. Через год Алекперов-старший сказал, что не считает сына своим возможным преемником. «Эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну», — отметил он.

Осенью 2018 года сын Алекперова покинул компанию, чтобы попробовать себя как самостоятельный бизнесмен. «Он хочет испытать свой риск. Должен испытать», — сказал бизнесмен, пояснив, что его сын попытается построить бизнес в сфере транспорта.