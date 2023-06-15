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Сын владельца ЛУКОЙЛа получил компанию по ремонту скважин в Сибири

Сын Вагита Алекперова стал контролирующим акционером компании «ВэллТех» по ремонту скважин
Юсуф Алекперов пять лет назад ушел из ЛУКОЙЛа ради самостоятельного ведения бизнеса, после отказа отца считать его своим преемником в качестве основного акционера. Теперь он основал компанию для обслуживания скважин ЛУКОЙЛа
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 251 +0,1% Купить
Юсуф Алекперов
Юсуф Алекперов (Фото: Юсуф Алекперов / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Одним из учредителей компании «ВэллТех» стал холдинг «Экто» сына основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуфа, ему принадлежит доля 51%, сказано в выписке ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

В уставном капитале вклад «Экто» составляет 51 млн руб. Остальную часть получила дочерняя структура ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Юсуф Алекперов указан в качестве бенефициара «ВэллТех» в системе СПАРК. По ее данным, компания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2022 году ее выручка составила 84 млн руб., чистые убытки составили 18 млн руб.

В телеграм-канале «ВэллТех» называет себя инновационной нефтесервисной компанией, которая работает по всему Западно-Сибирскому региону. Первая запись в канале датирована 30 мая, тогда же компания объявила о запуске сайта. Единственным клиентом на сайте указан ЛУКОЙЛ.

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Юсуфу Алекперову 32 года. В 2016 году его отец говорил в интервью РБК о желании привлечь сына к управлению ЛУКОЙЛом, но уточнил, что сперва Юсуфу необходимо пройти стажировку в какой-нибудь крупной западной компании. Через год Алекперов-старший сказал, что не считает сына своим возможным преемником. «Эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну», — отметил он.

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Осенью 2018 года сын Алекперова покинул компанию, чтобы попробовать себя как самостоятельный бизнесмен. «Он хочет испытать свой риск. Должен испытать», — сказал бизнесмен, пояснив, что его сын попытается построить бизнес в сфере транспорта.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Юсуф Алекперов Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ нефтесервис
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