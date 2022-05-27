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Богатейшие наследники российских бизнесменов: рейтинг Forbes. Фотогалерея

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских бизнесменов. Первую строчку снова занял сын главы ЛУКОЙЛа Юсуф Алекперов. В рейтинге есть новички — в топ-20 попали пять новых наследников: двое детей основателя финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского (№13 в рейтинге) и трое сыновей Дмитрия Бухмана, совладельца игровой компании Playrix (№18). Методология рейтинга: на 29 апреля 2022 года в России насчитывалось 113 миллиардеров с совокупным состоянием $522 млрд; в списке Forbes представлено 20 семей, где на каждого наследника приходятся суммы не менее $2,6 млрд. Состояние миллиардера делится на всех признанных детей,  а супружеские доли не учитываются в расчетах. Кто вошел в первую десятку — в материале РБК
 
1-е место. Наследник Вагита Алекперова
Фото:личная страница Юсуфа Алекперова во «ВКонтакте»
Фото: личная страница Юсуфа Алекперова во «ВКонтакте»

Наследник: Юсуф Алекперов (1990 г.р.)

Доля в наследстве: $21,4 млрд

Отец: президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, состояние — $21,4 млрд

2-е место. Наследники Андрея Мельниченко
Фото:Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Наследники: Тара Мельниченко (2012 г.р.), Адриан Мельниченко (2017 г.р.)

Доли в наследстве: по $11,35 млрд

Отец: член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (на фото), состояние — $22,7 млрд

3-е место. Наследники Леонида Михельсона
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Наследники: Виктория Михельсон (1992 г.р., на фото), сын (2015 г.р.)

Доли в наследстве: по $11,35 млрд

Отец: глава правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, состояние — $22,7 млрд

4-е место. Наследники Владимира Лисина
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Наследники: Дмитрий Лисин (1981 г.р.), Юрий Лисин (1984 г.р.), Анастасия Лисина (1998 г.р.)

Доли в наследстве: по $8,3 млрд

Отец: глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (на фото), состояние — $24,9 млрд

5-е место. Наследники Павла Дурова
Фото:Tatan Syuflana / AP
Фото: Tatan Syuflana / AP

Наследники: Алина (2009 г.р.) и Михаил Дуров (2010 г.р.)

Доли в наследстве: по $7,55 млрд

Отец: основатель Telegram Павел Дуров (на фото), состояние — $15,1 млрд

6-е место. Наследники Геннадия Тимченко
Фото:Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС

Наследники: Наталья Тимченко, Ксения Франк (1985 г.р., на фото), Иван Тимченко (1995 г.р.)

Доли в наследстве: по $6,35 млрд

Отец: член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние — $19,5 млрд

7-е место. Наследники Искандера Махмудова
Фото:ugmk.com
Фото: ugmk.com

Наследник: Джахангир Махмудов (1987 г.р.)

Доля в наследстве: $6,4 млрд

Отец: президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние — $6,4 млрд

8-е место. Наследницы Виктора Рашникова
Фото:mmk.ru
Фото: mmk.ru

Наследницы: Татьяна Рахно (1970 г.р.), Ольга Рашникова (1977 г.р., на фото)

Доли в наследстве: по $5,75 млрд

Отец: глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК), состояние — $11,5 млрд

9-е место. Наследники Сулеймана Керимова
Фото:Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Наследники: Гульнара Керимова (1990 г.р.), Саид Керимов (1995 г.р.), Амина Керимова (2003 г.р.)

Доли в наследстве: по $5,2 млрд

Отец: семья — основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» до апреля-мая 2022 года, Сулейман Керимов (на фото) — сенатор от Дагестана, состояние — $15,6 млрд

10-е место. Наследники Андрея Гурьева
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Наследники: Андрей Гурьев (1982 г.р., на фото), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985 г.р.)

Доли в наследстве: по $4,8 млрд

Отец: бывший член совета директоров «ФосАгро», состояние — $9,6 млрд

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Александра Хмурковская Александра Хмурковская
мультимедиа Forbes Сулейман Керимов Юсуф Алекперов Владимир Лисин Павел Дуров Леонид Михельсон Геннадий Тимченко
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