Богатейшие наследники российских бизнесменов: рейтинг Forbes. Фотогалерея
Наследник: Юсуф Алекперов (1990 г.р.)
Доля в наследстве: $21,4 млрд
Отец: президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, состояние — $21,4 млрд
Наследники: Тара Мельниченко (2012 г.р.), Адриан Мельниченко (2017 г.р.)
Доли в наследстве: по $11,35 млрд
Отец: член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (на фото), состояние — $22,7 млрд
Наследники: Виктория Михельсон (1992 г.р., на фото), сын (2015 г.р.)
Доли в наследстве: по $11,35 млрд
Отец: глава правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, состояние — $22,7 млрд
Наследники: Дмитрий Лисин (1981 г.р.), Юрий Лисин (1984 г.р.), Анастасия Лисина (1998 г.р.)
Доли в наследстве: по $8,3 млрд
Отец: глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (на фото), состояние — $24,9 млрд
Наследники: Алина (2009 г.р.) и Михаил Дуров (2010 г.р.)
Доли в наследстве: по $7,55 млрд
Отец: основатель Telegram Павел Дуров (на фото), состояние — $15,1 млрд
Наследники: Наталья Тимченко, Ксения Франк (1985 г.р., на фото), Иван Тимченко (1995 г.р.)
Доли в наследстве: по $6,35 млрд
Отец: член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние — $19,5 млрд
Наследник: Джахангир Махмудов (1987 г.р.)
Доля в наследстве: $6,4 млрд
Отец: президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние — $6,4 млрд
Наследницы: Татьяна Рахно (1970 г.р.), Ольга Рашникова (1977 г.р., на фото)
Доли в наследстве: по $5,75 млрд
Отец: глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК), состояние — $11,5 млрд
Наследники: Гульнара Керимова (1990 г.р.), Саид Керимов (1995 г.р.), Амина Керимова (2003 г.р.)
Доли в наследстве: по $5,2 млрд
Отец: семья — основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» до апреля-мая 2022 года, Сулейман Керимов (на фото) — сенатор от Дагестана, состояние — $15,6 млрд
Наследники: Андрей Гурьев (1982 г.р., на фото), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985 г.р.)
Доли в наследстве: по $4,8 млрд
Отец: бывший член совета директоров «ФосАгро», состояние — $9,6 млрд