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Война санкций ,  
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Путин ввел порядок выплаты прибыли российских компаний зарубежным лицам

Если российское товарищество решит распределить прибыль, резиденты из недружественных стран получат причитающуюся им долю в прибыли на банковские счета типа «C», средства с которых можно направить на ограниченный круг целей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вводит временный порядок выплаты прибыли российских компаний в пользу их совладельцев из недружественных стран. В частности, «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам теперь будет проводиться в соответствии с указом президента, который был подписан в начале марта.

Речь идет о том, что если российское ООО (товарищество) решит распределить прибыль, резиденты из недружественных государств по умолчанию получат причитающуюся им долю в прибыли на банковские счета типа «C», с которых вывести средства невозможно (можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ). Однако ЦБ и Минфин могут выдать отдельное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале марта Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из стран, которые ввели против России санкции. Он распространяется на долговые обязательства (кредиты, займы, облигации) самой России, российских регионов, муниципалитетов, а также резидентов России (физических и юридических лиц). Речь идет о выплатах свыше 10 млн руб. в месяц (или их валютного эквивалента).

Как следует из указа, российский должник, у которого есть валютные обязательства перед зарубежными кредиторами, вправе расплатиться по ним в рублях. Для иностранных кредиторов (или номинальных держателей их бумаг) предусмотрено создание специальных счетов типа «С»: по кредитам — в российских банках, по ценным бумагам — в Национальном расчетном депозитарии. На эти счета заемщик может перечислить причитающиеся кредитору выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Порядок получения этих средств кредиторами со счетов «С» будут определять Минфин и ЦБ.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
прибыль Владимир Путин указ
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