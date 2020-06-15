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Бизнес ,  
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Путин заявил о необходимости поменять обветшалые нормы в строительстве

С таким предложением глава государства обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению Путина, в строительстве есть множество норм и правил, которые мешают развитию отрасли
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время совещания о поддержке экономики и социальной сферы в период распространения COVID-19 заявил о необходимости изменить нормы в строительной сфере.

«Нужно, конечно, обветшалые, устаревшие всякие нормы, правила, которые мешают в развитии отрасли, аккуратненько, без того, чтобы там не навредить, не дай бог, но нужно многое там поменять, — сказал он, обращаясь к заместителю главы правительства Марату Хуснуллину, курирующему строительство, ЖКХ и вопросы регионального развития. — Вы об этом знаете, просто напоминаю еще раз».

Вице-премьер в своем докладе сообщил президенту, что сейчас идет подготовка государственной программы субсидирования кредитных ставок для застройщиков. «Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что около 50% этой суммы уже заявок есть», — отметил Хуснуллин.

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Финансы
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Говоря о программе выкупа квартир у застройщиков, которую в конце мая запустил «Дом.РФ», замглавы правительства заявил, что последние пока присматриваются к ней. «Обсудили вопрос выкупа квартир [у застройщиков], которые не могут иметь оборотные средства. Пока застройщики присматриваются к этой мере. Дальше будем смотреть на ситуацию в экономике: продлевать эту меру, расширять или оставлять на том же уровне», — доложил Хуснуллин.

Затронув тему льготной ипотеки под 6,5% годовых, Хуснуллин сообщил, что российские банки выдали 40 тыс. кредитов в рамках этой программы. «За это время 170 тыс. заявок поступило в 53 банка, большинство одобрено. 40 тыс. кредитов уже получено — около 100 млрд руб.», — сказал он. Льготная ипотека, отметил Хуснуллин, оказалась одной из самых эффективных мер поддержки.

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Экономика
Михаил Мишустин

Вице-премьер также сообщил, что намеченные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» показатели могут быть перевыполненными по итогам года. «Все деньги пришли в экономику и оживили стройку страны. Сегодня эта мера позволяет с уверенностью говорить, что мы в рамках нацпроекта показатель по ипотеке точно перевыполним», — подчеркнул замглавы правительства.

Как отметил Хуснуллин, докапитализация Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. позволила запустить строительство около 1 млн кв. м жилья. «Более того, на совещаниях рассмотрели 229 проблемных домов в 20 регионах», — уточнил он. По его словам, до конца текущего года правительство планирует решить проблемы 40 тыс. обманутых дольщиков.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В мае правительство представило общенациональный план по восстановлению экономики и доходов населения. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на его реализацию потребуется около 5 трлн руб. Среди основных целей глава правительства назвал быстрое строительство качественного жилья.

Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам менее чем до 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. Кроме того, Минстрой направит в этом году 30 млрд руб. на завершение строительства проблемных объектов и восстановление прав граждан — участников долевого строительства.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Марат Хуснуллин, строительство
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