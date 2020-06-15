Путин заявил о необходимости поменять обветшалые нормы в строительстве

С таким предложением глава государства обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению Путина, в строительстве есть множество норм и правил, которые мешают развитию отрасли

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Президент России Владимир Путин во время совещания о поддержке экономики и социальной сферы в период распространения COVID-19 заявил о необходимости изменить нормы в строительной сфере.

«Нужно, конечно, обветшалые, устаревшие всякие нормы, правила, которые мешают в развитии отрасли, аккуратненько, без того, чтобы там не навредить, не дай бог, но нужно многое там поменять, — сказал он, обращаясь к заместителю главы правительства Марату Хуснуллину, курирующему строительство, ЖКХ и вопросы регионального развития. — Вы об этом знаете, просто напоминаю еще раз».

Вице-премьер в своем докладе сообщил президенту, что сейчас идет подготовка государственной программы субсидирования кредитных ставок для застройщиков. «Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что около 50% этой суммы уже заявок есть», — отметил Хуснуллин.

Говоря о программе выкупа квартир у застройщиков, которую в конце мая запустил «Дом.РФ», замглавы правительства заявил, что последние пока присматриваются к ней. «Обсудили вопрос выкупа квартир [у застройщиков], которые не могут иметь оборотные средства. Пока застройщики присматриваются к этой мере. Дальше будем смотреть на ситуацию в экономике: продлевать эту меру, расширять или оставлять на том же уровне», — доложил Хуснуллин.