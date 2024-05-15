Власти задумались о монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам

Для обеспечения дополнительной прибыли «Почты России» ее конкурентам могут запретить доставку корреспонденции до почтовых ящиков, рассказал министр Шадаев. Эксперты указали на сложности реализации задумки

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«Почта России» может получить исключительное право на доставку к почтовым ящикам, такую идею озвучил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он упомянул такую инициативу, отвечая на вопрос о целесообразности субсидирования «Почты России» для удержания тарифов на доставку газет и журналов. По мнению министра, такое решение позволит компании получить дополнительную прибыль от доставки счетов и рекламы, и сохранить невысокие тарифы на социально значимые услуги.

«Мы предложим либо компенсировать убытки [«Почты России»] при сохранении текущих тарифов за счет бюджета, либо — что нам кажется более правильным — это все-таки дать дополнительные преференции «Почте России», которые позволят ей зарабатывать», — пояснил Шадаев.

Он напомнил, что сейчас доставлять в почтовые ящики могут все участники рынка, но преференциями могут ограничить круг таких организаций только «Почтой России».

Предоставить «Почте России» монопольное право Минцифры предлагало еще в 2014 году, идею поддерживал министр Николай Никифоров. Предполагалось, что этим правом организация будет обладать временно, до 2018 года, а другие операторы могли бы доставлять почту до ящиков, но при письменном согласии абонентов. Эту норму планировали закрепить в законе «О почтовой связи», однако тогда правительство инициативу не поддержало.

Сейчас идея направлена в первую очередь на снижение количества низкокачественных рекламных объявлений, в том числе мошеннических, пояснили «Ведомостям» в Минцифры.

Участники рынка отнеслись к возращению дискуссии по этой теме со скепсисом. Почтовые ящики устанавливают строители, обслуживают управляющие компании или сами собственники квартир, так что не ясно, почему «Почту России» следует наделить такой условной монополией, указал «Ведомостям» исполнительный директор компании «Оборот.ру» Иван Кургузов. Он напомнил о существовании, помимо рекламных компаний, официального рынка доставки корреспонденции или прессы по почтовым ящикам, которые в случае давления «или уйдут в серую зону, или вообще перестанут оказывать услугу».

В теории все почтовые ящики можно поменять на постаматы с особым доступом, продолжил Кургузов, это бы мешало класть в них большое число рекламных листовок. Однако возникает вопрос, как организовать доступ почтальонов, ведь если выпустить универсальный ключ, есть риск его утраты, согласился гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, «вопросов больше, чем ответов», а идея требует значительных инвестиций без понимания, «зачем вообще это нужно».

В 2022 году «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. годом ранее. За шесть месяцев прошлого года убыток сократился почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 6,3 млрд руб.

Без поддержки государства «Почта России» останетсяубыточной до конца 2025 года.