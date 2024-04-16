Росгвардеец застрелил работника «Почты России» из-за давней неприязни

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудник Росгвардии открыл стрельбу в отделении «Почты России» в Адыгее, убив одного из работников, после чего расчленил труп и выбросил его в мусорный контейнер. Об этом сообщили РБК источник, близкий к МВД, и собеседник в региональном отделе полиции.

Стрельба произошла 14 апреля около 21:00 в отделении «Почты России» в Майкопе на улице Чкалова, 72. Сотрудник краснодарского филиала «Охрана» Росгвардии, который работал на КПП в почтовом отделении, выстрелил из выданного ему пистолета Макарова в программиста, который работал там же. В итоге мужчина умер, а стрелявший в него росгвардеец расчленил его труп и выкинул в мусорный контейнер.

Фрагменты тела погибшего — туловище, ноги и руку — обнаружили на территории полигона твердых бытовых отходов на западной окраине Майкопа. Поисковые мероприятия продолжаются.

Сотрудника «Росгвардии» задержали. У него изъяли пистолет, из которого он стрелял, патроны, марлевые тампоны с веществом бурого цвета, металлический предмет, схожий с гильзой, ведро с футболкой, на которой находились пятна бурого цвета, и два ресивера с записью с камер видеонаблюдения.

В отношении задержанного завели уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса). Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Мужчина дал признательные показания. По данным источников РБК, он совершил убийство «на почве личных неприязненных отношений».

Кроме того, задержанный ранее был судим за кражу (ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса).

Между охранником и программистом «Почты России» был давний конфликт, писал телеграм-канал Baza. 14 апреля у них произошла очередная ссора, после которой росгвардеец встретил программиста на выходе с работы и выстрелил в него.