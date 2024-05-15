«Дворец спорта» в Лужниках реконструирует компания с турецким капиталом

«Монотек Строй», совладельцем которой выступает турецкая Teknikon Yapı, поучаствует в реконструкции «Дворца спорта» в Лужниках — там проводились Летние олимпийские игры 1980 года. Работы могут обойтись в 9-12 млрд руб.

Фото: luzhniki.ru

Компания «Монотек Строй» займется реконструкцией Дворца спорта «Лужники», расположенного на территории одноименного комплекса в Хамовниках. Это следует из отчета о выполнении инженерно-геодезических изысканий по адресу этого объекта, опубликованного на портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в начале 2024 года.

В департаменте строительства города Москвы подтвердили, что «Монотек Строй» стала управляющей компанией, которая будет выполнять проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Дворцу спорта». Компания была выбрана в результате конкурсной процедуры, сообщил представитель департамента, не уточнив, когда она состоялась. При этом организацией проектирования и строительства комплекса занимается подведомстведственное департаменту АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов». Участок для реализации проекта площадью 0,39 га был отдан в субаренду. РБК направил запрос в «Монотек Строй».

Чем известен «Дворец спорта» в Лужниках

Комплекс, располагавшийся рядом с Большой спортивной ареной Лужников, был открыт 1956 году. Он представлял собой крытую многофункциональную площадку со зрительным залом на 11,5 тыс. мест. В разное время здесь проходили такие мероприятия, как Спартакиада народов СССР, Летние олимпийские игры 1980 года, международные соревнования «Дружба», Чемпионат мира по фигурному катанию. А в 2006 году здесь открылся Государственный центральный концертный зал «Россия», где выступали «Кино», Rammstein, «Ария», «Король и Шут», My Chemical Romance и проч.

В прошлом году «Дворец спорта» было решено реконструировать, поэтому комплекс закрылся. В декабре 2023-го начался демонтаж здания. Активная фаза работ начнется в 2024 году, рассказывал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Проект планируется завершить до конца 2026 года, пояснил РБК представитель департамента. Площадь объекта составит 64,8 тыс. кв. м, в нем запланировано размещение 12 тыс. зрительских мест, добавил он.

Что такое «Монотек Строй»

Компания, которая займется реконструкцией «Дворца Спорта», была создана в 2014 году, следует из информации на ее сайте. Она специализируется на возведении жилых и нежилых зданий, в ее портфеле уже есть один объект в Лужниках — «Дворец водных видов спорта», Московская мемориальная мечеть на Минской улице, корпус международного медицинского кластера в «Сколково». «Монотек строй» также был выбран подрядчиком на строительство кампуса в университете им. Иммануила Канта в Калининграде, первой очереди межвузовского IT-кампуса в Нижнем Новгороде, кампуса Новосибирского государственного университета.

Подрядчик, по данным системы СПАРК, в равных долях принадлежит зарегистрированной в турецком районе Аташехир (относится к провинции Стамбул) компании Teknikon Yapı Anonim Şirketi и фирме «Аметист групп». Владельцами последней выступают Рустам Салимшин, Марат Хафизов и Регина Садвокасова. Хафизов ранее был президентом «Москапстрой» и генеральным директором «Большой спортивной арены «Лужники». Учредители Teknikon Yapı Anonim Şirketi не раскрываются, а сама компания, как и «Монотек Строй», была создана в 2014 году.

Изначально «Монотек строй», по данным СПАРКа, принадлежала Зеки Кесе. Его же издание «Бизнес Онлайн» связывало и с турецкой компанией «Монотек Иншаат», которое строило в том числе ряд объектов в Казани. В 2019 году на портале Turkrus был опубликован материал, в котором Зеки Кесе рассказывал о работе «Монотек Строя» в «Лужниках»: «Мы завершили этот культовый для Москвы объект точно в срок. Многие важные материалы, в том числе фасады с бетонным рельефом, были изготовлены и доставлены из Турции. Как турецкая строительная компания, мы гордимся тем, что завершили работу, которая надолго запомнится людям». Является ли он сейчас владельцем Teknikon Yapı Anonim Şirketi неизвестно, связаться с ним РБК не удалось.

Как оценивают стоимость работ эксперты

Реконструкция «Дворца спорта» в Лужниках может обойтись не менее чем в 9 млрд руб., подсчитал партнер Nikoliers Игорь Темнышев. Впрочем, финальная стоимость будет зависеть от видов проведенных работ, указывает он. Инвестиции в реконструкцию «Дворца спорта» генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает примерно в 10-12 млрд руб.

Спортивные объекты в Москве востребованы, но они, как правило, достаточно сложные с точки зрения коммерческой реализации, рассуждает Темнышев. Их строительство обычно осуществляется по схемам софинансирования, льготного кредитования или государственно-частного партнерства, резюмирует он.

Спортивный комплекс «Лужники» исторически пользуется большим спросом среди москвичей и гостей столицы, но его инфраструктура требует глобального обновления, считает директор департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «НЭО» Елена Варламова. «С учетом новых объектов, отвечающих современным требованиям, площадка привлечет еще больше посетителей», — добавляет эксперт.

Учитывая масштаб и значимость проекта, привлечение властями Москвы партнера для строительства — логичный шаг, считает Темнышев. Это помогает снижать риски по срокам, бюджету и качеству, объясняет он. Появление турецких партнеров на проектах закономерно, убеждена Варламова: бизнес-контакты между Россией и Турцией последовательно укрепляются в течение последних лет, в том числе в строительной отрасли.