«Дворец спорта» в Лужниках реконструирует компания с турецким капиталом
Компания «Монотек Строй» займется реконструкцией Дворца спорта «Лужники», расположенного на территории одноименного комплекса в Хамовниках. Это следует из отчета о выполнении инженерно-геодезических изысканий по адресу этого объекта, опубликованного на портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в начале 2024 года.
В департаменте строительства города Москвы подтвердили, что «Монотек Строй» стала управляющей компанией, которая будет выполнять проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Дворцу спорта». Компания была выбрана в результате конкурсной процедуры, сообщил представитель департамента, не уточнив, когда она состоялась. При этом организацией проектирования и строительства комплекса занимается подведомстведственное департаменту АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов». Участок для реализации проекта площадью 0,39 га был отдан в субаренду. РБК направил запрос в «Монотек Строй».
Чем известен «Дворец спорта» в Лужниках
Комплекс, располагавшийся рядом с Большой спортивной ареной Лужников, был открыт 1956 году. Он представлял собой крытую многофункциональную площадку со зрительным залом на 11,5 тыс. мест. В разное время здесь проходили такие мероприятия, как Спартакиада народов СССР, Летние олимпийские игры 1980 года, международные соревнования «Дружба», Чемпионат мира по фигурному катанию. А в 2006 году здесь открылся Государственный центральный концертный зал «Россия», где выступали «Кино», Rammstein, «Ария», «Король и Шут», My Chemical Romance и проч.
В прошлом году «Дворец спорта» было решено реконструировать, поэтому комплекс закрылся. В декабре 2023-го начался демонтаж здания. Активная фаза работ начнется в 2024 году, рассказывал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Проект планируется завершить до конца 2026 года, пояснил РБК представитель департамента. Площадь объекта составит 64,8 тыс. кв. м, в нем запланировано размещение 12 тыс. зрительских мест, добавил он.
Что такое «Монотек Строй»
Компания, которая займется реконструкцией «Дворца Спорта», была создана в 2014 году, следует из информации на ее сайте. Она специализируется на возведении жилых и нежилых зданий, в ее портфеле уже есть один объект в Лужниках — «Дворец водных видов спорта», Московская мемориальная мечеть на Минской улице, корпус международного медицинского кластера в «Сколково». «Монотек строй» также был выбран подрядчиком на строительство кампуса в университете им. Иммануила Канта в Калининграде, первой очереди межвузовского IT-кампуса в Нижнем Новгороде, кампуса Новосибирского государственного университета.
Подрядчик, по данным системы СПАРК, в равных долях принадлежит зарегистрированной в турецком районе Аташехир (относится к провинции Стамбул) компании Teknikon Yapı Anonim Şirketi и фирме «Аметист групп». Владельцами последней выступают Рустам Салимшин, Марат Хафизов и Регина Садвокасова. Хафизов ранее был президентом «Москапстрой» и генеральным директором «Большой спортивной арены «Лужники». Учредители Teknikon Yapı Anonim Şirketi не раскрываются, а сама компания, как и «Монотек Строй», была создана в 2014 году.
Изначально «Монотек строй», по данным СПАРКа, принадлежала Зеки Кесе. Его же издание «Бизнес Онлайн» связывало и с турецкой компанией «Монотек Иншаат», которое строило в том числе ряд объектов в Казани. В 2019 году на портале Turkrus был опубликован материал, в котором Зеки Кесе рассказывал о работе «Монотек Строя» в «Лужниках»: «Мы завершили этот культовый для Москвы объект точно в срок. Многие важные материалы, в том числе фасады с бетонным рельефом, были изготовлены и доставлены из Турции. Как турецкая строительная компания, мы гордимся тем, что завершили работу, которая надолго запомнится людям». Является ли он сейчас владельцем Teknikon Yapı Anonim Şirketi неизвестно, связаться с ним РБК не удалось.
Как оценивают стоимость работ эксперты
Реконструкция «Дворца спорта» в Лужниках может обойтись не менее чем в 9 млрд руб., подсчитал партнер Nikoliers Игорь Темнышев. Впрочем, финальная стоимость будет зависеть от видов проведенных работ, указывает он. Инвестиции в реконструкцию «Дворца спорта» генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает примерно в 10-12 млрд руб.
Спортивные объекты в Москве востребованы, но они, как правило, достаточно сложные с точки зрения коммерческой реализации, рассуждает Темнышев. Их строительство обычно осуществляется по схемам софинансирования, льготного кредитования или государственно-частного партнерства, резюмирует он.
Спортивный комплекс «Лужники» исторически пользуется большим спросом среди москвичей и гостей столицы, но его инфраструктура требует глобального обновления, считает директор департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «НЭО» Елена Варламова. «С учетом новых объектов, отвечающих современным требованиям, площадка привлечет еще больше посетителей», — добавляет эксперт.
Учитывая масштаб и значимость проекта, привлечение властями Москвы партнера для строительства — логичный шаг, считает Темнышев. Это помогает снижать риски по срокам, бюджету и качеству, объясняет он. Появление турецких партнеров на проектах закономерно, убеждена Варламова: бизнес-контакты между Россией и Турцией последовательно укрепляются в течение последних лет, в том числе в строительной отрасли.
Кто еще будет строить в «Лужниках»
В конце марта 2024 года подготовительные инженерно-геодезические работы были проведены на участке площадью 3,7 га на улице Лужники 24/3, следует из отчета на портале мэрии Москвы. Заказчиком в нем указана компания «Траст капитал-3». Ее владельцы, по данным СПАРКа, — Рахман Халилов (85%), Гювен Дюндар (10%) и Мурат Вурал (5%). Халилов — основатель компании Railgo, который специализируется на оказании транспортно-экспедиторских услуг по перевозке нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии железнодорожным и водным транспортом. Дюндар и Вурал связаны с турецким холдингом Ant Yapi и входящим в него российским подразделением Ant Develoipment, писали «Ведомости». Представитель Ant Develoipment от комментариев отказался. РБК также направил запрос в Railgo.
На этом участке «Траст капитал-3» сможет построить спортивно-коммерческий центр общей площадью 62,4 тыс. кв. м, говорится на портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Инвестиции в его возведение Темнышев оценивает минимум в 12 млрд руб. Итоговая цена, по его словам, будет зависеть от назначения и наполнения проекта. Если в проекте будет офисная часть, то он будет востребован у потенциальных клиентов, говорит заместитель директора отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Виктор Сдобнов. Это связано с тем, что в районе Лужников мало бизнес-центров класса А, объясняет он. Бурмистров строительство спортивно-коммерческого центра оценивает в 9-11 млрд руб.
В сентябре прошлого года был также одобрен градостроительный план земельного участка 24/2 на улице Лужники площадью 0,7 га. Согласно нему, сейчас на этой площадке можно построить объект на 48 тыс. кв. м. В октябре прошлого года инженерно-геодезические работы на этой территории проводила компания «Специализированный застройщик «Лужники-2». По данным СПАРК, она принадлежит бизнесмену Владимиру Давиди. Он же владеет компанией Esterk Lux Parfum, которая специализируется на элитной парфюмерии (среди ее партнеров ЦУМ, ГУМ, «Рив гош», «Иль де Боте»). Он также владеет сетью бутиков селективной парфюмерии Molecule. Получить его комментарий на момент публикации не удалось.
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