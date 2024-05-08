В «Лужниках» назвали сообщения о концерте Канье Уэста в Москве ложными

В «Лужниках» опровергли информацию о концерте Канье Уэста в июне

Канье Уэст (Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images)

Информация о концерте американского рэпера Канье Уэста (Ye) летом на московском стадионе «Лужники» является ложной, сообщила РБК пресс-служба площадки.

«Сообщаем, что появившаяся в СМИ информация о концерте Канье Уэста 8 июня 2024 года в «Лужниках», не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в эту дату на стадионе запланирован фестиваль Atlanta Summer Festival, билеты на него уже поступили в продажу. Среди артистов, которые будут там выступать, Канье Уэста нет.

О том, что рэпер приедет в Россию этим летом и выступит в «Лужниках» 8 июня, в день своего 47-летия, сообщил Mash. Вместе с музыкантом, по данным телеграм-канала, в Москву прилетела бы и его жена Бьянка Цензори.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре с РБК опроверг данные о приезде Канье Уэста. Источник РБК на концертном рынке опроверг информацию о выступлении Уэста в «Лужниках», назвав это «информационным вбросом».

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что приезд Уэста в Россию запланирован на осень. Она рассказала, что этой информацией с ней поделился промоутер Евгений Филькенштейн, специализирующийся на организации концертов зарубежных звезд.