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Bloomberg подсчитал потери иностранных банков после начала спецоперации

Связанные с Россией потери зарубежных банков составили около $7 млрд, из них $3,7 млрд пришлось на Societe Generale, $2 млрд — на UniCredit
Фото: Eddie Keogh / Reuters
Фото: Eddie Keogh / Reuters

Иностранные банки зафиксировали потери в размере около $7 млрд после начала российской операции на Украине, наряду со списаниями и затратами на уход с российского рынка, пишет Bloomberg. При этом финансовые организации ожидают, что эта сумма увеличится в будущем.

Потери Societe Generale, связанные с Россией, составили $3,7 млрд, UniCredit — $2 млрд, Commerzbank — $500 млн, Raiffeisen — $300 млн, Credit Suisse — $200 млн, сообщает издание со ссылкой на информацию компаний и собственные подсчеты.

Риск-менеджеры нескольких крупнейших европейских банков проводят встречи друг с другом и с регуляторами, обсуждая размер резервов на покрытие потерь, написало агентство со ссылкой на источники. Один из сотрудников регулятора сообщил Bloomberg, что банки, вероятно, в недалеком будущем зарезервируют еще больше средств. Как пишет агентство, кредитные организации уже увеличили сумму, отложенную для покрытия сомнительных кредитов, до максимума за последний год.

UniCredit создал резервы на случай полной потери бизнеса в России
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В четверг стало известно, что UniCredit увеличил расходы на резервирование в 6,5 раза в годовом выражении. Банковская группа направила на покрытие возможных потерь €1,3 млрд, из них €1,23 млрд находятся на балансе ЮниКредит Банка, который контролирует итальянская группа.

При этом банки разделились во мнениях относительно того, стоит ли полностью прекращать свою деятельность в России. Два зарубежных банка с одними из самых многочисленных представительств в России — UniCredit и Raiffeisen — пока оценивают возможные последствия, пишет Bloomberg.

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UniCredit задумался об уходе из России в середине марта из-за возросших рисков. При этом там сообщили, что прекратят инвестиции в Россию. Тогда же о возможном уходе из России сообщил Raiffeisen. «Война на Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны. <...> Эта беспрецедентная ситуация приводит RBI к размышлениям о своем положении в России», — объясняли в банке.

В среду австрийский банк сообщил, что сторонние игроки проявляют интерес к покупке его российского бизнеса, пишет Bloomberg.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина UniCredit Raiffeisen зарубежные банки
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