Bloomberg подсчитал потери иностранных банков после начала спецоперации

Связанные с Россией потери зарубежных банков составили около $7 млрд, из них $3,7 млрд пришлось на Societe Generale, $2 млрд — на UniCredit

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Иностранные банки зафиксировали потери в размере около $7 млрд после начала российской операции на Украине, наряду со списаниями и затратами на уход с российского рынка, пишет Bloomberg. При этом финансовые организации ожидают, что эта сумма увеличится в будущем.

Потери Societe Generale, связанные с Россией, составили $3,7 млрд, UniCredit — $2 млрд, Commerzbank — $500 млн, Raiffeisen — $300 млн, Credit Suisse — $200 млн, сообщает издание со ссылкой на информацию компаний и собственные подсчеты.

Риск-менеджеры нескольких крупнейших европейских банков проводят встречи друг с другом и с регуляторами, обсуждая размер резервов на покрытие потерь, написало агентство со ссылкой на источники. Один из сотрудников регулятора сообщил Bloomberg, что банки, вероятно, в недалеком будущем зарезервируют еще больше средств. Как пишет агентство, кредитные организации уже увеличили сумму, отложенную для покрытия сомнительных кредитов, до максимума за последний год.

В четверг стало известно, что UniCredit увеличил расходы на резервирование в 6,5 раза в годовом выражении. Банковская группа направила на покрытие возможных потерь €1,3 млрд, из них €1,23 млрд находятся на балансе ЮниКредит Банка, который контролирует итальянская группа.

При этом банки разделились во мнениях относительно того, стоит ли полностью прекращать свою деятельность в России. Два зарубежных банка с одними из самых многочисленных представительств в России — UniCredit и Raiffeisen — пока оценивают возможные последствия, пишет Bloomberg.

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UniCredit задумался об уходе из России в середине марта из-за возросших рисков. При этом там сообщили, что прекратят инвестиции в Россию. Тогда же о возможном уходе из России сообщил Raiffeisen. «Война на Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны. <...> Эта беспрецедентная ситуация приводит RBI к размышлениям о своем положении в России», — объясняли в банке.

В среду австрийский банк сообщил, что сторонние игроки проявляют интерес к покупке его российского бизнеса, пишет Bloomberg.