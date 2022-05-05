Bloomberg подсчитал потери иностранных банков после начала спецоперации
Иностранные банки зафиксировали потери в размере около $7 млрд после начала российской операции на Украине, наряду со списаниями и затратами на уход с российского рынка, пишет Bloomberg. При этом финансовые организации ожидают, что эта сумма увеличится в будущем.
Потери Societe Generale, связанные с Россией, составили $3,7 млрд, UniCredit — $2 млрд, Commerzbank — $500 млн, Raiffeisen — $300 млн, Credit Suisse — $200 млн, сообщает издание со ссылкой на информацию компаний и собственные подсчеты.
Риск-менеджеры нескольких крупнейших европейских банков проводят встречи друг с другом и с регуляторами, обсуждая размер резервов на покрытие потерь, написало агентство со ссылкой на источники. Один из сотрудников регулятора сообщил Bloomberg, что банки, вероятно, в недалеком будущем зарезервируют еще больше средств. Как пишет агентство, кредитные организации уже увеличили сумму, отложенную для покрытия сомнительных кредитов, до максимума за последний год.
В четверг стало известно, что UniCredit увеличил расходы на резервирование в 6,5 раза в годовом выражении. Банковская группа направила на покрытие возможных потерь €1,3 млрд, из них €1,23 млрд находятся на балансе ЮниКредит Банка, который контролирует итальянская группа.
При этом банки разделились во мнениях относительно того, стоит ли полностью прекращать свою деятельность в России. Два зарубежных банка с одними из самых многочисленных представительств в России — UniCredit и Raiffeisen — пока оценивают возможные последствия, пишет Bloomberg.
UniCredit задумался об уходе из России в середине марта из-за возросших рисков. При этом там сообщили, что прекратят инвестиции в Россию. Тогда же о возможном уходе из России сообщил Raiffeisen. «Война на Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны. <...> Эта беспрецедентная ситуация приводит RBI к размышлениям о своем положении в России», — объясняли в банке.
В среду австрийский банк сообщил, что сторонние игроки проявляют интерес к покупке его российского бизнеса, пишет Bloomberg.