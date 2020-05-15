Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

По оценке ведущего Сергея Пархоменко, реальная стоимость госпиталя в «Крокус Экспо» должна составить 80 млн руб. При этом СМИ писали, что сумма двух контрактов превышает 1 млрд руб.

Госпиталь в «Крокус Экспо» (Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС)

Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо». Фото письма Пархоменко опубликовал в блоге на сайте «Эха».

В пресс-службе Crocus Group подтвердили РБК подлинность письма.

В программе «Суть вещей» Пархоменко предположил, что максимальная стоимость госпиталя в «Крокус Экспо» не должна превышать 100 млн руб. При этом издание «Новое время», а также расследовательский проект Scanner Project сообщали, что два контракта на аренду помещений в экспоцентре заключила Красногорская городская клиническая больница № 1. Их общая сумма составила 1,035 млрд руб, а стоимость одного места в «Крокус Экспо» обошлась медучреждению в 690 тыс. руб.

«Давайте считать. 1500 мест. В палатах по 4 человека — это 375 кубиков, которые они строят. В общем, по моим подсчетам стоимость этих выставочных стендов, которые в данном случае будут не для выставки, а для лежания в них людей, примерно 80 миллионов рублей», — сказал Пархоменко, перечислив затем прочие расходы, например, электроэнергию, из-за которых сумма увеличится до 100 млн руб.