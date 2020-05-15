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Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

По оценке ведущего Сергея Пархоменко, реальная стоимость госпиталя в «Крокус Экспо» должна составить 80 млн руб. При этом СМИ писали, что сумма двух контрактов превышает 1 млрд руб.
Госпиталь в «Крокус Экспо»
Госпиталь в «Крокус Экспо» (Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС)

Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо». Фото письма Пархоменко опубликовал в блоге на сайте «Эха».

В пресс-службе Crocus Group подтвердили РБК подлинность письма.

В программе «Суть вещей» Пархоменко предположил, что максимальная стоимость госпиталя в «Крокус Экспо» не должна превышать 100 млн руб. При этом издание «Новое время», а также расследовательский проект Scanner Project сообщали, что два контракта на аренду помещений в экспоцентре заключила Красногорская городская клиническая больница № 1. Их общая сумма составила 1,035 млрд руб, а стоимость одного места в «Крокус Экспо» обошлась медучреждению в 690 тыс. руб.

«Давайте считать. 1500 мест. В палатах по 4 человека — это 375 кубиков, которые они строят. В общем, по моим подсчетам стоимость этих выставочных стендов, которые в данном случае будут не для выставки, а для лежания в них людей, примерно 80 миллионов рублей», — сказал Пархоменко, перечислив затем прочие расходы, например, электроэнергию, из-за которых сумма увеличится до 100 млн руб.

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Исходя из этих подсчетов, цена была завышена в 10 раз, заявил Пархоменко. Он также указал, что для окупаемости «Крокус Экспо» там должны постоянно проходить выставки, которые отменяются из-за коронавируса. В связи с этим Агаларов, по его словам, попросил деньги у областного правительства. «Человек приходит и говорит: «Дайте мне деньги». Ему дают деньги, ему дают много денег, потому что часть денег обычно возвращается тем, кто дают. Откат называется», — заявил радиоведущий.

«Из сказанного г-ном Пархоменко в программе мы сделали вывод, что он является реальным экспертом в данной области», — написал Агаларов. Он сообщил, что Crocus International получила новый заказ на развертывание еще одного госпиталя на территории «Крокус Экспо» для зараженных вирусом. Президент Crocus Group попросил Венедиктова передать эту информацию Пархоменко и заявил, что компания готова передать ему или его партнерам этот его заказ «вместе с общим объемом финансирования, предоставляемого государством, и вручить именно ему, упоминавшийся им в программе откат».

В пресс-службе Crocus Group РБК не смогли уточнить информацию о новом контракте.

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Пархоменко написал в блоге, что Венедиктов переслал ему письмо 15 мая. По его словам, Агаларов «скорее всего просто хотел изящно отшутиться от выводов» «Нового времени» и расследовательского проекта по поводу суммы контракта. Он заявил, что ему «не хочется шутить в ответ» из-за серьезности ситуации с COVID-19.

В конце апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл» откроются клиники на 1,5 тыс. коек. С «Крокус Экспо», как он говорил, тогда шли переговоры о развертывании 1100 тыс. коек. Воробьев указывал, что такой госпиталь можно сделать за 5-6 дней.

Авторы: Надежда Федорова, Гаяна Демурина
Теги: Crocus Group, Араз Агаларов
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