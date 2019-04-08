«Коммерсантъ» выяснил условия продажи контроля в «Трансконтейнере»

Правительство определило параметры для участников аукциона на покупку контрольной доли в крупнейшем контейнерном операторе — компании «Трансконтейнер». О планах ее приватизации вице-премьер Акимов говорил РБК в феврале

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Правительство подготовило проект директивы, которая предусматривает продажу контрольного пакета акций «Трансконтейнера», а также описывает параметры участия компаний-претендентов в аукционе, выяснил «Коммерсантъ». Об этом изданию рассказал источник в правительстве и подтвердил представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера Максима Акимова.

Контрольная доля в крупнейшем российском операторе контейнерных перевозок — 50% плюс две акции — сейчас принадлежит «дочке» ОАО «РЖД» Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). Помимо этого его ведущими акционерами выступают ВТБ (24,84%) и «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%).

По данным издания, чтобы участвовать в торгах, компания-претендент должна принадлежать российским гражданам, не связанным с федеральной или местной властью. Кроме того, участник торгов не должен иметь убытки за 2018 год и не может находиться под контролем морских контейнерных линий.

При этом компания-покупатель должна быть профессиональным участником рынка, владеющим не менее 5 тыс. вагонов или контейнерным терминалом на 50 тыс. 20-футовых контейнеров либо как минимум 20% «Трансконтейнера».

Чиновник, знакомый с условиями сделки, пояснил газете, что участвовать в аукционе смогут офшорные компании, если его бенефициары известны и являются гражданами России. Совместные предприятия с иностранными бенефициарами, в том числе с контейнерными линиями, не смогут претендовать на актив.