Немецкие компании инвестировали в Россию рекордную за 10 лет сумму

Немецкие компании инвестировали в Россию рекордную за 10 лет сумму

В 2018 году немецкие компании инвестировали в российскую экономику более €3 млрд, подсчитала Российско-германская внешнеторговая палата. Часть инвестиций обеспечило строительство газопровода «Северный поток-2»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Западные санкции не помешали немецким компаниям инвестировать в российскую экономику рекордную с 2008 года сумму — более €3 млрд. Сообщение об этом размещено на сайте Российско-германской внешнеторговой палаты. Такие данные бизнес-ассоциация приводит со ссылкой на статистику Бундесбанка.

«Наряду с такими масштабными проектами, как ‹Северный поток-2›, возможности российского рынка открывает для себя немецкий малый и средний бизнес», — цитируются в сообщении слова председателя правления палаты Маттиаса Шеппа. По его словам, интерес немецких предпринимателей к бизнесу в России заметен и по росту числа членов палаты (+10% за два года, сейчас более 900 компаний).

Привлекательность инвестиций в экономику России обеспечило в том числе ослабление курса рубля после 2014 года, отмечается в сообщении. Бундесбанк также скорректировал с €1,6 млрд до €2,8 млрд оценку прямых немецких инвестиций в Россию в 2017 году.

​Выше текущего показателя инвестиции немецкого бизнеса в экономику России поднимались только в период с 2006 по 2008 год, а абсолютный рекорд — €7,4 млрд — приходится на 2007 год, когда немецкий энергоконцерн E.On (ныне Uniper) вложил €4,6 млрд в российский рынок энергетики.