Ретейлеры сообщили о блокировке параллельного импорта Electrolux и Tefal

Ушедшие из России производители бытовой техники прописывают в контрактах с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт, а также пытаются заблокировать размещение своих товаров на маркетплейсах

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Западные производители бытовой техники начали блокировать поставки товаров в Россию по параллельному импорту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров и источники.

Параллельный импорт ограничивает шведская Electrolux Group (Electrolux, Zanussi, AEG), сообщил главный исполнительный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли на конференции о финансовых итогах группы. Он отметил, что в сети ретейлера товары уже «представлены в ограниченном объеме». «Electrolux Group тщательно следит, чтобы товары ее брендов в Россию не попадали», — рассказывал Ли ранее на этой неделе изданию ComNews.

По словам источника «Коммерсанта» в другом крупном ретейлере, в их сети продукции Electrolux нет с февраля 2022 года. Управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин заявил, что шведский производитель пытается заблокировать размещение своих товаров и на маркетплейсах. Поставки через параллельный импорт отслеживает также Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta), добавил Левин.

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев сообщил РБК, что в магазинах и онлайн-каналах продаж группы не только не наблюдается снижения ассортимента Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta), но и происходит расширение.

«За последние два года мы видим рост доли на рынке России новых брендов, в первую очередь из Китая, Турции и стран ЕАЭС, на фоне сокращения присутствия ряда других производителей», – добавил он.

Electrolux приостановила работу в России после начала военной операции на Украине, тогда же поставки прекратили многие другие западные производители, а их нишу начали занимать китайские фирмы. Позднее Electrolux продала российский бизнес местному менеджменту. Новый владелец, «Е.Кампани», решил запустить свой бренд под названием Vard.

Собеседник газеты среди ретейлеров сообщил, что иностранные бренды подписывают с партнерами в других странах, где представлены официально, мораторий на реэкспорт товаров в Россию. По словам директора департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислава Бородина, подобная практика существовала еще в 2022 году: часть брендов проводила проверки и штрафовала нарушителей.

Механизм параллельного импорта заработал в России летом 2022 года. Как заявляли в Минпромторге, мера означает не легализацию контрафакта, а ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. В список вошли продукция и материалы сотен иностранных брендов, которые отказались поставлять в Россию свою продукцию, перечень не раз корректировали. Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал объем параллельного импорта за два года в $70 млрд.