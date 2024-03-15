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Война санкций ,  
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Ретейлеры сообщили о блокировке параллельного импорта Electrolux и Tefal

«Ъ»: Electrolux, Tefal и Braun начали блокировать параллельный импорт в Россию
Сюжет
Война санкций
Ушедшие из России производители бытовой техники прописывают в контрактах с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт, а также пытаются заблокировать размещение своих товаров на маркетплейсах
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Западные производители бытовой техники начали блокировать поставки товаров в Россию по параллельному импорту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров и источники.

Параллельный импорт ограничивает шведская Electrolux Group (Electrolux, Zanussi, AEG), сообщил главный исполнительный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли на конференции о финансовых итогах группы. Он отметил, что в сети ретейлера товары уже «представлены в ограниченном объеме». «Electrolux Group тщательно следит, чтобы товары ее брендов в Россию не попадали», — рассказывал Ли ранее на этой неделе изданию ComNews.

По словам источника «Коммерсанта» в другом крупном ретейлере, в их сети продукции Electrolux нет с февраля 2022 года. Управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин заявил, что шведский производитель пытается заблокировать размещение своих товаров и на маркетплейсах. Поставки через параллельный импорт отслеживает также Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta), добавил Левин.

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев сообщил РБК, что в магазинах и онлайн-каналах продаж группы не только не наблюдается снижения ассортимента Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta), но и происходит расширение.

«За последние два года мы видим рост доли на рынке России новых брендов, в первую очередь из Китая, Турции и стран ЕАЭС, на фоне сокращения присутствия ряда других производителей», – добавил он.

Electrolux решил полностью уйти из России
Бизнес
Фото:electrolux.ru

Electrolux приостановила работу в России после начала военной операции на Украине, тогда же поставки прекратили многие другие западные производители, а их нишу начали занимать китайские фирмы. Позднее Electrolux продала российский бизнес местному менеджменту. Новый владелец, «Е.Кампани», решил запустить свой бренд под названием Vard.

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Собеседник газеты среди ретейлеров сообщил, что иностранные бренды подписывают с партнерами в других странах, где представлены официально, мораторий на реэкспорт товаров в Россию. По словам директора департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислава Бородина, подобная практика существовала еще в 2022 году: часть брендов проводила проверки и штрафовала нарушителей.

Механизм параллельного импорта заработал в России летом 2022 года. Как заявляли в Минпромторге, мера означает не легализацию контрафакта, а ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. В список вошли продукция и материалы сотен иностранных брендов, которые отказались поставлять в Россию свою продукцию, перечень не раз корректировали. Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал объем параллельного импорта за два года в $70 млрд.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Александр Ситюков Александр Ситюков
параллельный импорт бытовая техника Ретейлеры Эльдорадо М.Видео маркетплейс
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