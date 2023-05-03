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В России сменился крупнейший производитель водки

«Коммерсантъ»: «Татспиртпром» обогнал Beluga по объемам производства водки в России
Общий выпуск водки в России в первом квартале снизился на 8%. Производители связали результаты с аномальными отгрузками в марте 2022 года на фоне политических событий и необходимостью запуска новых марок после отзыва лицензии
«Белуга Групп» BELU ₽3 940 -5,56% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Производитель алкоголя «Татспиртпром» (принадлежит правительству Татарстана) по итогам первого квартала 2023 года обошел Beluga Group и занял первое место по производству водки в России, со ссылкой на данные участников рынка сообщил «Коммерсантъ».

В январе—марте «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская») выпустил 2,05 млн декалитров (дал) водки, что на 8% больше год к году. При этом Beluga Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков») снизила производство водки на 11%, до 1,96 млн дал. Общий выпуск водки в стране упал на 8%, до 15,8 млн дал.

Другие крупные игроки также сократили производство водки в январе—марте в годовом выражении, пишет издание. У Алкогольной сибирской группы (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски») выпуск снизился на 16%, до 1,33 млн дал, у ГК «Традиции успеха» («Хорта») — на 21%, до 1,28 млн дал, ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент») — на 27%, до 1,23 млн дал. Самым быстрорастущим среди 20 заводов стал калужский «Кристалл», где производство водки выросло на 71%, до 346 тыс. дал.

В Beluga Group не предоставили комментарий изданию. Ранее в компании связали результаты первого квартала 2023 года с аномальными отгрузками в марте 2022 года на фоне политических событий. В «Татспиртпроме» отметили, что в первом квартале этого года рынок не рос из-за высокой базы 2022 года и плохих показателей этого марта. У этого производителя прирост в категории произошел в основном из-за брендов Tundra Authentic и «Хлебная»: их отгрузки выросли на 54 и 16% соответственно. В АСГ сокращение производства водки также связали с ажиотажным спросом в первом квартале 2022 года, когда сети заполняли полки, а покупатели закупались впрок.

В «Традициях успеха» полагают, что снижение продаж было вызвано в том числе с тем, что нужно было запускать новые марки, после того как в конце февраля 2022 года холдинг Global Spirits отозвал лицензии на производство «Хортиця» и других своих брендов. Помимо этого группа сократила инвестиции в промо водочных брендов и направила деньги на производство новых категорий и развитие коньячного ассортимента. Директор по развитию Ladoga (бренд «Царская») Дмитрий Исаченков также отметил, что компания в первом квартале направила свои производственные планы на джин, виски, ликеры и настойки. Однако и продажи «Царской» в январе—марте поднялись на 45%, добавил он. В «Кристалле» по итогам года планируют войти в топ-10 производителей водки.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что снижение производства водки связано с большими запасами напитка, которые сохранились после резкого наращивания выпуска во втором—третьем кварталах прошлого года. На динамику могут влиять и экспортные ограничения, добавил он. Так, США и Евросоюз после начала военных действий на Украине запретили ввозить напиток из России. Влияние западных санкций на объемы производства ранее отмечали и в ГК «Руст». Beluga Group на фоне осложнений экспорта продала права на выпуск водки Beluga за пределами России компании Noblewood Group со штаб-квартирой в Черногории.

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В Stellar Group (марка Veda) по итогам этого года ожидают роста производства водки примерно на 1%. В ней отметили, что продажи водки в рознице растут, дополнительный спрос обеспечат новые регионы, а также экспорт на альтернативные иностранные рынки. В числе перспективных направлений для экспорта в компании назвали ряд стран Африки, Среднюю Азию, Закавказье, Китай и Израиль. Также в Stellar Group ждут запуска водочных брендов в других ценовых сегментах.

В «Татспиртпроме» отметили, что потребитель сместил фокус с водки в сегменте минимальной розничной цены (МРЦ) на экономсегмент из-за повышения с 2023 года МРЦ с 261 до 281 руб. за 0,5 л. Основная конкуренция идет в среднем и экономсегменте, однако рост показывают и премиум-бренды, говорят в компании. В АСГ рассчитывают добиться прироста в водочной категории на 10% в объеме за счет премиальных брендов. «Традиции успеха» также планируют выпускать два новых премиальных водочных бренда.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Водка «Татспиртпром» алкоголь
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