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Илон Маск назвал ребенка в честь самолета-разведчика

Илон Маск и его подруга Граймс дали новорожденному ребенку необычное имя, которое является комбинацией букв и цифр. Частью имени стало название самолета-разведчика, использовавшегося ЦРУ и ВВС США в годы холодной войны
Илон Маск и певица Граймс
Илон Маск и певица Граймс (Фото: Theo Wargo / Getty Images)

Предприниматель Илон Маск и его подруга — певица Граймс накануне объявили о рождении ребенка. По словам Маска, он получил имя XÆA-12.

Имя ребенка Маск назвал в своем Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей. Расшифровку этого имени позднее написала Граймс.

«X — неизвестная переменная; Æ — так по-эльфийски произносится AI (искусственный интеллект и/или любовь); A-12 — предшественник нашего любимого самолета SR-17. Без оружия, без брони — только скорость. Хорош на поле боя, но без насилия. А — это Archangel, моя любимая песня».

Илон Маск в комментариях поправил подругу, которая ошиблась в названии самолета: «SR-71, но так все верно».

Самолет-разведчик Lockheed A-12, также известный под названием «Архангел», был создан в США в интересах ЦРУ в начале 1960-х годов. Его задачей было проведение воздушной разведки с большой высоты и на высоких скоростях (до трех скоростей звука). Самолет не имел вооружения. На его базе позднее был создан схожий самолет-разведчик Lockheed SR-71, который выполнял разведывательный полеты в Восточной Азии и у берегов Советского Союза.

У Маска уже есть пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон. С певицей Граймс (Клэр Элис Буше) он встречается с 2018 года, для нее это первый ребенок. О том, что роды у Граймс прошли успешно, он сообщил накануне, рассказав, что она и новорожденный чувствую себя хорошо.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Илон Маск, дети, имена детей
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