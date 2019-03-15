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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Правительство выдвинуло Ликсутова в совет директоров «Аэрофлота»
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов может стать членом совета директоров компании «Аэрофлот», его кандидатуру предложило правительство
Максим Ликсутов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Правительство выдвинуло заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова и бывшего главу Минвостокразвития Александра Галушку в совет директоров ПАО «Аэрофлот». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ликсутову 42 года, в столичной мэрии он с 2011 года возглавляет департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В сентябре 2012-го он стал заместителем мэра. До работы в мэрии был членом совета директоров ООО «ТрансГрупп» (2005–2008 годы) и гендиректором ООО «Аэроэкспресс» (2009–2010 годы). После назначения вице-мэром Ликсутов рассказал «Ведомостям», что продал все свои активы, в том числе 25% акций «Аэроэкспресса».

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отказалась от комментариев. Ликсутов не ответил на звонки РБК.

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Всего в совет директоров кабмин предложил девять кандидатов в качестве представителей России. Помимо Ликсутова и Галушки все они уже входят в руководство «Аэрофлота», это министр транспорта Евгений Дитрих, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, первый зампред правления «ВЭБ.РФ» Михаил Полубояринов, председатель правления и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин выдвинут в качестве независимого директора (сейчас занимает пост неисполнительного директора). Из действующих членов совета директоров в списке кандидатов не оказалось Романа Пахомова, гендиректора ООО «Авиакапитал-Сервис».

Авторы: Константин Нагаев, Мария Кокорева
Теги: Максим Ликсутов, «Аэрофлот», Совет директоров
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