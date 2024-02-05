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Стала известна стоимость продажи Yandex N.V. российского «Яндекса»

Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд руб.
«Яндекс» YNDX ₽2 972,4 -6,03% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Головной компанией вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». До 31 июля 2024 года нидерландская компания должна сменить название и прекратить использовать бренды российского бизнеса.

Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса» (кто именно из менеджеров войдет в состав акционеров, компания не раскрывает), другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

ЛУКОЙЛ сообщил, что доля компании в капитале МКАО составит около 10%. Доли остальных пайщиков не раскрываются, в «Яндексе» подчеркивают, что ни у одного из них нет контроля.

На посту гендиректора «Яндекса» останется Артем Савиновский, компания также сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Компания предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. с 2022 года обсуждали различные варианты реорганизации бизнеса. В декабре 2023-го юрлицо «Яндекса» было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. В январе в ЕГРЮЛ появились данные о том, что калининградское МКАО стало владельцем главного юрлица «Яндекса» в России вместо нидерландской Yandex N.V.

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Яндекс Нидерланды ЛУКОЙЛ продажа бизнеса Артем Савиновский
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