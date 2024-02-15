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Война санкций ,  
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Немецкий Daimler продал свою долю в КАМАЗе

Сергей Когогин: немецкий Daimler продал свои 15% акций в КАМАЗе
Сюжет
Война санкций
Daimler Truck продал свои 15% акций в российском КАМАЗе, сообщил Сергей Когогин, не уточнив покупателя. О заинтересованности долей немецкого концерна ранее говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Немецкий Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в российском КАМАЗе, сообщил «Ведомостям» гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. При этом он не уточнил сумму сделки и конечного покупателя.

Когогин напомнил, что немецкий концерн не участвует в жизни российской компании с 2022 года, с момента начала спецоперации на Украине. «Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — подчеркнул глава компании.

Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов, отмечает газета. Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания «Арт-финанс».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Daimler Truck заявил о приостановке деятельности в России в конце марта 2022 года, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло. Тогда же генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что компания ведет переговоры с Daimler о доле немецкого автоконцерна в КАМАЗе.

Доля КАМАЗа на отечественном рынке грузовых автомобилей составляет примерно 25%. За I полугодие 2023 года чистая прибыль автопроизводителя выросла вдвое — 13,2 млрд руб. против 6,8 млрд руб. соответственно. Крупнейшим акционером на тот момент оставался «Ростех» с 47,1% акций, еще 23,54% принадлежали ООО «Автоинвест» (его совладельцами были Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%) ) и 15 % немецкой Daimler.

Россия критикует западные санкции. Президент Владимир Путин неоднократно говорил об их неэффективности. Развитие и модернизацию собственной промышленности он называл безусловным приоритетом для властей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
КАМАЗ Mercedes-Benz Германия продажа бизнеса санкции
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