«Камаз» объяснил рост числа жалоб на импортозамещенный премиум-грузовик

Количество жалоб покупателей на премиум-грузовики «Камаза» поколения К5 выросло на 35%. Производитель объяснил это несопоставимо более значительным ростом объема выпуска и наладкой производств у поставщиков

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Количество рекламационных дефектов (на которые жалуются заказчики) на 100 единиц автотехники по грузовикам новейшего поколения «Камаза» К5 выросло на 34,9% по результатам трех месяцев эксплуатации, говорится в последнем выпуске корпоративной газеты «Вести Камаза» (от 19 января).

Как пояснил директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности «ДРТ» (бывшая Deloitte) Александр Васильев, рекламационными называют дефекты, которые покрываются гарантийными обязательствами производителя. «Например, это выход из строя раздаточной коробки», говорит эксперт.

Возрос уровень дефектности автомобилей К5 и по результатам проверки инспекторами на производстве — на 21,4%, сообщают «Вести Камаза». «Недостаточная квалификация привлеченных работников и недостаточное знание ими технологических процессов снизили и показатель технологической дисциплины до 0,847 при базовом уровне 0,93», сообщает корпоративная газета.

По результатам анализа, причинами снижения показателей К5 стало «нестабильное качество комплектующих изделий, низкая эффективность взаимодействия подразделений на функциональном уровне, низкая вовлеченность персонала в деятельность по повышению качества выпускаемой продукции». Производитель рассчитывает в приоритетном порядке заниматься этими вопросами в 2024 году.

Качество всего модельного ряда «Камаза» по итогам 2023 года, напротив, выросло. Так, число жалоб на каждую сотню Камазов снизилось: по автобусам — на 74,8%, по электробусам — на 60,3%, по автомобилям серии К3 — на 10,4%. Общий коэффициент дефектности на каждый автомобиль (DPV) снизился на 9,7%, а потери от брака сократились на 1,4%.

«Камаз» начал выпускать автомобили К5 в сентябре 2020 года. Cедельный тягач КАМАЗ-54901 был сразу провозглашен флагманом Камского автомобильного завода.

Его кабина создана на основе модели Mercedes-Benz Actros; автомобиль комплектовался автоматической коробкой передач германской ZF Traxon, задний мост был производства Daimler. С введением санкций в феврале 2022 года завод занялся импортозамещением узлов К5, но минимальные объемы выпуска сохранялись. Полноценный перезапуск производства на российской или «дружественной» компонентной базе состоялся в феврале 2023 года. Новых поставщиков «Камаз» не раскрывал, но сообщал, что заменил коробку передач, ведущий мост и другие узлы.

«Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза… Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины — он обеспечит более комфортные условия для водителя», отмечали в пресс-службе.

В 2023 году было произведено более 5 тысяч грузовиков этой модели, что в три раза больше 2022 года и является историческим рекордом, сообщил РБК представитель производителя Олег Афанасьев. Он отметил, что пока продолжается отладка технологических процессов как у самого производителя, так и у поставщиков, «для которых многие детали стали прорывом в технологии». «Увеличение дефектности на 30% при росте объемов в три раза является болезнью роста и находится в допустимых пределах, особенно с учетом того, что санкционно устойчивый тягач К5 фактически является новым грузовиком, в котором обновилось 2,3 тысячи комплектующих», добавил он.

При этом в начале прошлого года завод планировал реализовать за год 9 тысяч тягачей К5, а в сентябре гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщил о снижении прогноза до порядка 6-7 тысяч. «Наша цель — нарастить свою долю на рынке России только за счет развития нашего нового модельного ряда К5. Других вариантов мы не рассматриваем. Ежегодно мы будем удваивать, утраивать объемы производства. Основной объем инвестиций сделан», — тем не менее добавил Когогин.

Всего «Камаз» выпустил за прошлый год 53,2 тысяч автомобилей, включая тяжелые грузовики, легкий коммерческий транспорт, пассажирский транспорт, прицепы и полуприцепы, сообщили РБК в пресс-службе.

Александр Васильев из ДРТ напоминает, что поколение К5 появилось как совместная разработка «КамАЗа» и Mercedes-Benz, где последние работали над кабиной. После ухода западных партнеров из России иностранные комплектующие стали недоступны российскому производителю и ему пришлось проделать существенную работу по локализации. «Как следствие, столь быстрая и активная, в то же время вынужденная, локализация совершенно логично сказывается на росте брака, ошибок и иных побочных эффектах готового продукта, которые не всегда можно выявить до полномасштабной эксплуатации», комментирует Васильев. При этом качество грузовиков является одним из самых важных критериев при закупке, так как в первую очередь «это постоянно эксплуатируемая рабочая лошадка» и зачастую убытки от некачественной техники (ее ремонт, срыв сроков и т.д.) могут быть выше разницы в стоимости с качественной, добавляет эксперт.