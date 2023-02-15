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Украшения и садовая техника стали лидерами по росту онлайн-продаж за год

Эксперты назвали самые популярные товары, которые покупали в 2022 году в интернете
Объем российской интернет-торговли в 2022 году вырос на 30% и достиг 4,98 трлн руб., подсчитали в АКИТ: онлайн стали покупать больше украшений и садовой техники. Траты россиян в иностранных маркетплейсах сократились в три раза
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2022 году оборот от продажи ювелирных изделий и часов в интернете показал самую большую динамику роста относительно других товаров. Продажи категории «ювелирные изделия и часы» выросли в денежном выражении на 229% год к году, подсчитали эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших игроков онлайн-отрасли России). На втором месте с небольшим отставанием в прошлом году росла категория «инструменты и садовая техника» — ее продажи увеличились на 200%.

Высокая динамика спроса на ювелирные изделия, как полагают в АКИТ, связана с низкой базой — категория начала значительное развитие в онлайне только пару лет назад. Однако доля онлайн-продаж на этом рынке уже по итогам 2021 года составила 17% (весь оборот ювелирного рынка оценивался в 301 млрд руб.) и, по прогнозу одного из крупнейших игроков рынка холдинга Sokolov, в 2022 году должна была достичь 19%.

Среди других быстрорастущих категорий товаров, которые россияне покупали онлайн, АКИТ называет «аксессуары» (сумки, ремни, головные уборы), а также «спортивные товары» — их продажи увеличились на 94 и 90% соответственно. Также заметно выросли продажи в категории «зоомагазины» (+76%).

Но, как подчеркивают эксперты, несмотря на значительный рост продаж, эти группы товаров не вошли в топ-5 самых популярных категорий онлайн-покупок россиян, на долю которых приходится 75% от всего оборота рынка. Третий год подряд этот рейтинг возглавляет категория «электроника и бытовая техника»: в общем объеме транзакций ее продажи составляют 22%. Немногим меньше — 18,3% оборота — приходится на «мебель и товары для дома», а замыкает тройку «одежда и обувь» (14,5% оборота рынка онлайн-торговли). Четвертое и пятое места занимают «продукты питания» и «товары для красоты и здоровья» — на их долю приходится 13,2 и 7,7% покупок в интернете в денежном выражении.

Как АКИТ считает рынок

Исследование рынка онлайн-торговли, проведенное ассоциацией, охватывает только покупки физических товаров, совершенные в интернет-магазинах. Для внутреннего рынка учитываются платежи пост- и предоплаты, наличные и безналичные расчеты. А при оценке покупок в иностранных онлайн-магазинах аналитики исходят из того, что заказы можно осуществить только при полной безналичной предоплате. Учитываются платежи картами различных банков, транзакции по которым проводились через терминалы Сбербанка.

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Как изменился онлайн-шопинг

Общий объем российской интернет-торговли в 2022 году вырос на 30% и достиг 4,98 трлн руб., подсчитали в АКИТ. На интернет-торговлю в общем объеме розничных продаж пришлось 11,6%, за год ее доля выросла (в начале 2021 года она составляла 9,2%). При этом в непродовольственной рознице доля онлайн-продаж значительно выше, чем в продовольственной: она составляет 19,9 и 3,1% соответственно. В тройке наиболее активных по покупкам в интернете — покупатели из Москвы (19,4%), Московской области (10,7%), Петербурга (7%).

Крупнейшие российские маркетплейсы на текущий момент не представили отчеты по итогам 2022 года, но по результатам девяти месяцев года они росли значительно выше рынка. Так, Wildberries сообщал об удвоении оборота год к году — до 1,1 трлн руб., а у Ozon этот показатель вырос на 98%, до 536,2 млрд руб.

«Пока классическую розницу лихорадило после ухода или приостановки деятельности ряда брендов, закрытия их розничных магазинов, e-commerce предлагала своим клиентам как привычные товары, так и быстро представила новые бренды в качестве альтернативы. Например, товары параллельного импорта в интернете появлялись примерно на месяц раньше, чем в розничных магазинах», — объясняет президент АКИТ Артем Соколов.

Основные продажи приходятся на российские маркетплейсы — их доля составляет 96,4%. Траты россиян в иностранной онлайн-рознице за год драматически сократились: если в начале года покупки у таких продавцов составляли 13% от оборота рынка, то по итогам года они сократились более чем в три раза, до 3,6%.

На обвал трансграничной торговли влияли сразу несколько факторов. После начала российской специальной военной операции на Украине и введения США, ЕС и Великобританией антироссийских санкций об уходе из страны объявили крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard. Это сделало невозможной оплату покупок на зарубежных сайтах. Одновременно доставку в Россию прекратили крупные маркетплейсы, такие как Asos, MatchesFashion, Farfetch, Yoox, iHerb. Фактически все покупки трансграничной торговли сосредоточились на маркетплейсе «AliExpress Россия», совместном предприятии китайской Alibaba Group, VK, USM и Российского фонда прямых инвестиций.

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Анна Левинская
АКИТ онлайн-торговля Ювелирные украшения бытовая техника
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