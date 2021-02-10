Потанин инвестировал 500 млн руб. в лабораторию нобелевского лауреата

Лаборатория под руководством лауреата Нобелевской премии по физике Константина Новоселова сможет работать на эти деньги в течение пяти лет

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предприниматель Владимир Потанин выделил 500 млн руб. из личных средств на лабораторию по созданию «умных» материалов, которой будет руководить лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов, говорится в сообщении холдинга Потанина «Интеррос».

Там отмечается, что этих денег хватит на то, чтобы покрывать нужды лаборатории полностью в течение пяти лет.

Видео: Interros Group Official/youtube

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«В лаборатории Новоселова будут создаваться «умные» материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применимы к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком», — говорится в сообщении.

«Умные» материалы могут быть использованы при создании сверхчувствительных сенсоров нового поколения, которые необходимы для изучения человеческого мозга. В целом ученые намереваются получить фундаментальные знания о человеческом мозге и природе сознания.