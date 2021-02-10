Потанин инвестировал 500 млн руб. в лабораторию нобелевского лауреата

«Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаем важный задел на будущее для нашей страны и россиян», — приводятся на сайте «Интерроса» слова Потанина.
Лаборатория будет работать на базе МФТИ и станет первым проектом Центра изучения мозга и сознания под руководством российского ученого, работающего в области фундаментальной физики, профессора, члена-корреспондента РАН Тагира Аушева. Центр ориентирован на получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания.
Новоселов был удостоен Нобелевской премии в 2010 году вместе со своим руководителем Андреем Геймом, с которым работал долгое время, за «передовые опыты с двумерным материалом — графеном». Графен — это новая форма углерода, принципиально отличная от привычных алмаза и графита. Графен представляет собой двумерную модификацию углерода, слой атомов углерода толщиной в один атом. Это вещество было впервые получено только в 2004 году. Лауреатам удалось «продемонстрировать, что монослойный углерод обладает исключительными свойствами, которые проистекают из удивительного мира квантовой физики», отметили в Нобелевском комитете.
Гейм родился в 1958 году в Сочи, а Новоселов — в 1974 году в Нижнем Тагиле. Оба на момент вручения премии были профессорами Манчестерского университета, Великобритания. Гейм — гражданин Нидерландов, а Новоселов имеет два гражданства, России и Великобритании.
Потанин в конце марта 2020 года, уже после начала пандемии, объявил о пожертвовании Благотворительному фонду своего имени 1 млрд руб. для поддержки некоммерческих организаций. При этом он отметил, что некоммерческим организациям «приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными». «Для многих некоммерческих организаций последствия коронавируса могут оказаться непредсказуемыми, ставя под угрозу жизнь и благополучие миллионов людей», — сообщили тогда в фонде.
29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая авария, в результате которой из резервуара пролилось около 20 тыс. т дизельного топлива, что привело к загрязнению окружающей среды. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) — выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе.