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Бизнес ,  
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ФТС начала проверку 40 компаний после дела H&M о неуплате ₽3 млрд пошлин

Таможенная служба заявила, что выбор компаний для проверки основан на данных, полученных от других контролирующих ведомств, информация об этих объектах не разглашается
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала проверку в отношении 40 компаний, исходя из анализа рисков нарушений законодательства, как при проверке российского подразделения ретейлера H&M. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время идет более 40 таможенных проверок. Информация о проверяемых лицах носит служебный характер и не подлежит разглашению», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Как пояснили в ФТС, проверки проводятся, исходя из анализа рисков совершения нарушений законодательства и оценки комплекса критериев. При выборе объектов проверок учитывается информация, полученная от иных государственных контролирующих органов, уточнили в ведомстве.

ФТС взыскала с российского H&M более ₽3 млрд по делу о неуплате пошлин
Бизнес
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О претензиях ФТС к российскому подразделению H&M стало известно 9 февраля, впервые об этом сообщил Bloomberg. Агентство писало, что в 2016–2019 годах российская «дочка» ретейлера не включала в таможенную стоимость товаров некоторые лицензионные платежи, перечислявшиеся шведской материнской компании. Источник агентства сообщал, что в 2019 году H&M заплатила 3,1 млрд руб. на покрытие несоответствия, выявленного в ходе аудита. Это не помогло предотвратить открытие дела.

Как сообщили в ФТС, дело в отношении российского подразделения H&M завели в декабре 2020 года. В 2019-м служба провела выездную проверку компании, по результатам которой с нее взыскали в бюджет более 3 млрд руб.

В российском подразделении H&M заявили, что компания «не получила необходимую информацию от российских органов власти». Ретейлер заверил, что платит налоги в соответствии с законами.

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Михаил Юшков, Наталия Анисимова
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