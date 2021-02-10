ФТС взыскала с российского H&M более ₽3 млрд по делу о неуплате пошлин

В ФТС заявили, что таможня проверила российское подразделение H&M в 2019 году, в бюджет взыскали более 3 млрд руб. Дело против компании завели в декабре 2020 года. В H&M заверили, что платят налоги в соответствии с законами

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила, что в отношении российского подразделения сети по продаже одежды H&M заведено дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК). Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В 2019 году Центральное таможенное управление провело выездную проверку ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», по ее результатам в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд руб., сообщили в ФТС.

Дело было заведено в декабре 2020 года, служба заявила, что не комментирует обстоятельства и ход расследования.

О том, что таможенная служба заподозрила российскую «дочку» H&M в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб., накануне сообщил Bloomberg. По данным агентства, уголовное дело было заведено из-за того, что подразделение не включило в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.