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Бизнес ,  
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ФТС взыскала с российского H&M более ₽3 млрд по делу о неуплате пошлин

В ФТС заявили, что таможня проверила российское подразделение H&M в 2019 году, в бюджет взыскали более 3 млрд руб. Дело против компании завели в декабре 2020 года. В H&M заверили, что платят налоги в соответствии с законами
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила, что в отношении российского подразделения сети по продаже одежды H&M заведено дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК). Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В 2019 году Центральное таможенное управление провело выездную проверку ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», по ее результатам в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд руб., сообщили в ФТС.

Дело было заведено в декабре 2020 года, служба заявила, что не комментирует обстоятельства и ход расследования.

На российский H&M завели дело о неуплате пошлин на ₽3 млрд
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

О том, что таможенная служба заподозрила российскую «дочку» H&M в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб., накануне сообщил Bloomberg. По данным агентства, уголовное дело было заведено из-за того, что подразделение не включило в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.

Bloomberg писал также, что в 2019 году H&M использовала 3,1 млрд руб., чтобы покрыть расхождение, обнаруженное после аудита. Источник агентства не исключал также, что разбирательство может грозить компании в два раза большим штрафом или даже тюремными сроками для ее топ-менеджеров.

В российском подразделении H&M заявили РБК, что компания «не получила необходимую информацию от российских органов власти». Там добавили, что H&M платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права» и в соответствии с нормами местного законодательства.

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В 2014 году ФТС обвинила в уклонении от неуплаты налогов российское подразделение другой шведской компании — Oriflame. По данным ведомства, в 2008–2010 годах она вывела 3,5 млрд руб. под видом лицензионных платежей за торговую марку в головной офис фирмы. В Oriflame заверяли, что придерживаются норм международного права.

Авторы
Анна Левинская, Наталия Анисимова
H&M ФТС уголовное дело неуплата налогов
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