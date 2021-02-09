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Российский H&M ответил на сообщения о неуплате пошлин на ₽3 млрд

Российская «дочка» компании заявила, что не получала необходимую информацию от властей. В подразделении заверили, что оно платит налоги в соответствии с российскими законами и нормами международного права
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Российское подразделение сети по продаже одежды H&M ответило на сообщение о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) завела уголовное дело, заподозрив компанию в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. Объясняя ситуацию, компания сообщила РБК, что не получала необходимую информацию от российских органов власти.

В подразделении добавили, что компания платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права», а также с «локальными положениями и нормами местного законодательства».

На российский H&M завели дело о неуплате пошлин на ₽3 млрд
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

О том, что ФТС завела уголовное дело в отношении российского подразделения H&M, 9 февраля сообщил Bloomberg. По данным агентства, компанию заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. ФТС обвинила российский H&M в том, что он не включил в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.

Как сообщило агентство, дело было возбуждено в декабре прошлого года. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» было начато расследование, однако подробности сообщать не стала. РБК направил запрос в ФТС.

H&M — крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. У нее есть две штаб-квартиры — в Стокгольме и Нью-Йорке. По всему миру компания открыла около 5 тыс. магазинов в 74 странах. Кроме того, компания владеет такими брендами, как COS, Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories, Arket и Afound.

Авторы
Михаил Юшков, Анна Левинская
H&M ФТС пошлины уголовное дело
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