Российский H&M ответил на сообщения о неуплате пошлин на ₽3 млрд

Российская «дочка» компании заявила, что не получала необходимую информацию от властей. В подразделении заверили, что оно платит налоги в соответствии с российскими законами и нормами международного права

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Российское подразделение сети по продаже одежды H&M ответило на сообщение о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) завела уголовное дело, заподозрив компанию в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. Объясняя ситуацию, компания сообщила РБК, что не получала необходимую информацию от российских органов власти.

В подразделении добавили, что компания платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права», а также с «локальными положениями и нормами местного законодательства».

О том, что ФТС завела уголовное дело в отношении российского подразделения H&M, 9 февраля сообщил Bloomberg. По данным агентства, компанию заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. ФТС обвинила российский H&M в том, что он не включил в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.

Как сообщило агентство, дело было возбуждено в декабре прошлого года. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» было начато расследование, однако подробности сообщать не стала. РБК направил запрос в ФТС.