В России больше не осталось ресторанов KFC

Владелец бренда ресторанов быстрого питания Rostic's завершил переименование российских точек KFC. В стране больше не осталось заведений американской сети, специализирующейся на блюдах из курицы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Компания «Юнирест», развивающая сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s, завершила ребрендинг точек KFC, которые перешли под ее управление после того, как владелец бренда ушел с российского рынка.

Сегодня все рестораны работают и развиваются под брендом Rostic’s, сообщили РБК в пресс-службе «Юнирест». На начало 2026 года общее количество ресторанов Rostic’s под управлением компании (включая собственные и открытые по франшизе) составляет более 1300. Сеть является крупнейшей по числу мест продажи фастфуда в России.

Представитель сервиса навигации 2ГИС подтвердил РБК, что заведения Rostic’s под старым брендом на карте сервиса отсутствуют. Он уточнил, что 2ГИС менял названия работавших под брендом KFC ресторанов по информации от управляющей компании сети заведений.

Брендом ресторанов быстрого питания KFC владеет американская корпорация Yum! Brands. Компания объявила о приостановке работы принадлежавших ей российских сетей KFC и Pizza Hut, а также о прекращении инвестиций в стране в марте 2022 года. Весной 2023-го корпорация продала свой бизнес в России местному партнеру-франчайзи — ижевской компании «Смарт Сервис», ею на паритетных началах владеют предприниматели Константин Котов и Андрей Осколков. Последний также известен как совладелец агрохолдинга «Комос групп», выпускающего молочные продукты под брендом «Село Зеленое». На момент выкупа российского бизнеса Yum! Brands партнеры развивали по франшизе около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае.

«Смарт Сервис» по итогам сделки получил 100% компании «Юнирест» — ей принадлежали 66 корпоративных ресторанов KFC, а также права на мастер-франшизу, операционную систему и торговую марку Rostic’s. Всего в стране работало более 1100 точек KFC. Одним из условий сделки был ребрендинг сети. Первый после ребрендинга ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC открылся в апреле 2023 года возле станции метро «Маяковская» в Москве.

Бренд KFC будет уходить с российского рынка постепенно, рассказывал весной 2023 года в интервью РБК Котов. Основную часть заведений KFC в России исторически открывали франчайзи: у Yum! Brands было 22 региональных партнера — в основном средние бизнесы, управлявшие 30–50 точками на разных территориях. Лицензионные соглашения предполагали, что франчайзи могут продолжать работу под вывеской KFC до истечения срока действия договора. У большинства партнеров соглашения были заключены на десять лет, но в разное время. Ожидалось, что до конца 2023 года под вывеску Rostic’s перейдет около 10% от общего числа KFC в России.

Сама «Юнирест» после сделки начала консолидировать бизнес. В феврале 2023 года «Смарт Сервис» выкупил бизнес польской AmRest, которая управляла по франшизе 215 ресторанами KFC в России. После этого, в августе 2023 года, вместе с крупнейшим франчайзи KFC в России «Интернэшнл Ресторант Брэндс» они создали совместное ООО «Рестораны быстрого питания» — уже для развития сети под брендом Rostic’s. В декабре 2024 года «Юнирест» приобрела компанию «Эй Кей Раша», которая развивала еще около 100 российских точек KFC.

Сеть «Ростик’c» существовала в России еще до прихода KFC в страну — с 1993 по 2012 год (тогда название ресторанов писалось кириллицей). Она ориентировалась на западные стандарты обслуживания и была похожа на KFC. В частности, фирменными блюдами «Ростик’с», как и у KFC, были блюда из курицы в панировке, куриные наггетсы, бургеры и картофель фри. В 2005 году «Ростик Групп» заключила с Yum! Brands соглашение о стратегическом партнерстве. Спустя год владелец российского бренда продал американской компании интеллектуальные права на бренд «Ростик’с», а уже в 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands. После этого рестораны были переименованы в KFC.