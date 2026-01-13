 Перейти к основному контенту
0

Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Опубликованная в СМИ информация о массовом закрытии ресторанов Rostic's в Москве и об увольнениях сотрудников не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба сети.

«В связи с вновь появившейся сегодня информацией в СМИ о закрытии ресторанов в Москве сообщаем вам, что массовых закрытий ресторанов Rostic's, а также увольнений сотрудников в Москве нет», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что часть закрытых точек в скором времени возобновит работу. Там отметили, что рестораны периодически закрываются из-за ремонта, смены локации или переоформления документов.

Владелец бренда Rostic's выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Сотрудники точек, приостановивших работу, при желании смогли продолжить трудиться в других ресторанах. «В нашу сеть входит порядка 1300 ресторанов, которые продолжают работу в обычном режиме», — заключили в публикации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

