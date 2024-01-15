«Аэрофлот» и ОАК договорились о том, каким будет салон самолета Ту-214

Первые 11 самолетов будут выполнены в двухклассной компоновке салона на 170–175 кресел, мониторы с системой развлечений появятся только с 2026 года. Интернет для пассажиров бортов из первых поставок пока будет недоступен

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, следует из их переписки, с которой ознакомился РБК. Подлинность документов подтвердил источник, близкий к одной из сторон переписки.

Первые пять Ту-214 должны быть поставлены авиакомпании в декабре 2024-го — январе 2025 года, следует из инвестпроекта льготного лизинга этих самолетов, подписанного кабмином в прошлом году.

Речь идет о поставке 63 новых российских самолетов (18 — МС-21, 34 — SJ-100, 11 — Ту-214) до конца 2025 года. Стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб., которые выделены из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). На них Минфин закупает облигации лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» со ставкой купона 1,5% годовых. Основной долг по займу должен быть погашен в течение 18 лет с даты поставки последнего самолета в «Аэрофлот», то есть до начала 2044 года.

«Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов», — заявили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

Какими будут салоны самолетов

Первые 11 самолетов Ту-214 для «Аэрофлота» будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом, следует из рабочих документов.

При выполнении полетов над водой пять кресел нужно будет демонтировать и установить на их месте спасательные плоты (тогда количество кресел сократится до 170) — в том случае, если до берега лететь более 30 минут. Наличие плотов при полетах над водной поверхностью — требование федеральных авиационных правил.

Шаг кресел (расстояние для пассажира до соседнего кресла) в бизнес-классе составит 96 см, в экономе — 78 см. Сиденья планируется оснастить розетками и USB-разъемами, обеденными столиками, а для бизнес-пассажиров будут вмонтированы и коктейльные столики. «Коктейльный столик будет на подлокотнике, а обеденный полноценный — раскладывается», — пояснили РБК в пресс-службе ОАК.

При этом мониторы для стриминга развлечений для пассажиров бизнес-класса будут монтироваться в кресла самолетов, планирующихся к поставке только с 2026 года, следует из документов. Интернет на борту тоже появится не с первых поставок, уточнили в ОАК. «Но активная работа в этом направлении ведется», — заверили в пресс-службе. В салоне Ту-214 будет четыре туалета: по одному в передней и задней части, два — в центре салона, следует из компоновочной схемы пассажирского салона.

«Шаг кресел 78 см — стандарт для нашего авиапрома, он знаком, например, по Ту-154, — говорит автор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. — Однако за последние полвека средний рост человека в России увеличился на 10 см. Поэтому сегодня 78 см — это не очень много». Например, в A320ceo, составляющих основу узкофюзеляжного парка «Аэрофлота», шаг кресел 81 см в экономе, напоминает он. «Но уплотнение салонов — это общемировая тенденция, 30 дюймов в экономе (76,2 см) предлагают уже многие европейские авиакомпании. Для сравнения: у лоукостеров шаг кресел составляет 28–29 дюймов (71,12 и 73,66 см), меньше уже некуда», — говорит эксперт. Например, заказанные «Аэрофлотом» в 2019 году самолеты нового поколения Airbus 320/321neo рассчитаны на шаг 76,2 см в экономе, а более старые и заказанные раньше «ceo» — на 81 см. «Так заказал «Аэрофлот». Это общемировой тренд на уплотнение и повышение доступности билетов», — подчеркнул Шатилин.

При этом комфорт пассажиров зависит не только от шага кресел, но и от их ширины, а также от толщины подушек и спинок. «Я не видел тонкопрофильных спинок отечественного производства (где карман для прессы расположен сверху и появляется дополнительное пространство для ног. — РБК), а с толстыми небольшой шаг кресел ощущается куда острее», — добавляет Шатилин. Мониторы в узкофюзеляжных самолетах вообще не нужны, считает он: «Гораздо эффективнее использовать стриминговые системы развлечений с трансляцией контента на персональные устройства пассажиров».

Важным элементом комфорта являются также вместительные багажные полки, напоминает эксперт. Их небольшой размер в Ту-214 является главным недостатком самолета, так как стандартных чемоданов Cabin Size (55х40х25 см) на них помещается едва ли не вдвое меньше, чем число пассажиров. Из-за этого, полагает эксперт, придется или уменьшать норму ручной клади, или принудительно отправлять ручную кладь в багаж уже прямо на гейте, что вызовет большое неудовольствие пассажиров. Но «Аэрофлот» ранее уже просил ОАК увеличить размеры полок, и производитель отмечал, что может изготовить их по индивидуальному заказу.

Модели самолетов, спроектированные в 1990-х и первой половине 2000-х годов, уже далеко не в полной мере соответствуют тому уровню цифровизации, который свойственен нашей жизни сегодня, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. «В нынешних условиях наличие возможности быстро зарядить телефон или планшет и доступ к мультимедийной системе на борту, а лучше еще и с выходом в интернет, значительно более важны, чем наличие мини-мониторов в спинке кресла или общих больших мониторов в проходе», — говорит эксперт. При этом немаловажно при проектировании самолета и салона не только учесть профиль сегодняшнего пассажира, но и постараться заложить будущие тренды, чтобы в период его эксплуатации (а это 15–20 лет) интерьер морально не устаревал как можно дольше, добавил Гущин.

На качество сервиса «Аэрофлота» в канун Нового года обратил внимание и президент: «Качество надо удержать... Так в целом у вас получается, отзывы очень хорошие по «Аэрофлоту».

Почему «Аэрофлот» выбрал Ту-214

Сейчас парк группы «Аэрофлот» (помимо одноименного перевозчика в группу входят авиакомпания «Россия» и лоукостер «Победа») состоит преимущественно из самолетов иностранного производства — Airbus и Boeing (270 бортов). Еще 78 российских среднемагистральных SSJ100 эксплуатирует «Россия».

В 2022 году российская авиация попала под масштабные санкции США, Евросоюза и Канады, которые были введены в ответ на начало Россией военной операции на Украине. Западным контрагентам было предписано прекратить обслуживание и поддержку самолетов российских перевозчиков, заказ новых Airbus и Boeing стал невозможным. В этих условиях «Аэрофлот» заказал российскую технику. В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) между компанией и ОАК было подписано соглашение о намерениях по покупке 339 самолетов отечественного производства в период с 2023 по 2030 год. Речь идет о 210 самолетах МС-21, 89 самолетах Superjet New и 40 Ту-214. Средства ФНБ выделены пока только на поставку первых 63 самолетов. В 2023 году перевозчик не получил новых самолетов.

Но к декабрю 2023-го «Аэрофлот» завершил страховое урегулирование с иностранными лизингодателями еще по 28 воздушным судам (их выкуп в собственность новой российской страховой компании НСК осуществляется для возможности беспрепятственной эксплуатации после введения западных санкций). «В парке группы теперь 185 дерегистрированных (из иностранных реестров. — РБК) самолетов, которые могут без ограничений использоваться в операционной деятельности нашей компании», — приводятся слова главы «Аэрофлота» Сергея Александровского в итоговом, декабрьском номере корпоративного журнала компании (есть у РБК).

При этом программа Ту-214 уже корректируется — в прошлом году Казанский авиационный завод (входит в «Ростех») должен был поставить неназванным заказчикам три новых самолета. «Коммерсантъ» сообщал, что собрали только один борт, который перейдет спецзаказчику. Источник газеты полагал, что «Аэрофлот» будет ждать поставок Ту-214 с кабиной под двух членов экипажа (сейчас три члена, включая бортинженера). В конце прошлого года «Ростех» сообщил, что только начнет испытания такого самолета в 2026 году. Твердых контрактов на новые Ту-214 в отрасли нет, сообщало издание. Вместе с тем проект возобновления массового серийного производства Ту-214 может и вовсе оказаться невостребованным, ведь их заменят МС-21, выпуск которых с 2027 года должен вырасти до 36 единиц в год.