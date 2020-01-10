Лукашенко ввел налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через Белоруссию

Налог объяснили потребностью в средствах для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении нового налога на прибыль компаний, осуществляющих транзитную прокачку нефти и нефтепродуктов по проходящим через территорию страны трубопроводам. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

По данным агентства, ставка налога на прибыль для таких организаций установлена в 50%.

Белорусские власти объяснили нововведения необходимостью обеспечить источник средств для финансирования «ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов».

Ранее сообщалось, что белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», осуществляющая перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, намерена увеличить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%.

По территории Белоруссии проходит 1,24 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметром от 530 мм до 1020 мм, кроме того, «Гомельтранснефть Дружба» обслуживает магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк — Фаниполь» общей протяженностью 292 км. В 2018 году компанией было прокачано 60,4 млн т нефти, из них 58,8 млн т — поставки из России.