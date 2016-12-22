Киев снял санкции с российского поставщика угля на Украину

Ограничения против российского поставщика антрацитового угля действовали два месяца. Они были введены в отношении 18 российских предприятий, которые «угрожали интересам страны»

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Министерство экономического развития и торговли Украины сняло санкции с российской компании ООО «Южтранс», которая поставляла антрацитовый уголь на Украину. Пометка о том, что ограничения были сняты 29 декабря прошлого года, появилась на сайте ведомства, однако об этом стало известно только 15 января.

Компания подпала под санкции в начале ноября прошлого года. Киев ввел тогда ограничительные меры против 18 российских предприятий, которые, по мнению украинских властей, занимались деятельностью, способной «навредить интересам национальной экономической безопасности».

В Южной угольной компании, частью которой является «Южтранс», предупредили, что из-за санкций могут возникнуть проблемы со сбытом угля. Представитель компании сказал РБК, что она поставляет на Украину «порядка 70–80 тыс. т угля».

По данным украинской Государственной фискальной службы, в 2017 году Украина импортировала 19,8 млн т угля на общую сумму $2,7 млрд, 56,5% импорта пришлось на Россию (второе место заняли США с 24,8%).

Производственные мощности Южной угольной компании сконцентрированы в Белокалитвенском районе Ростовской области, говорится на сайте компании, а также в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса.

Суммарные лицензионные запасы антрацитов, как заявляют в компании, составляют более 365 млн т.

В конце сентября Киев также решил ввести санкции против российских компаний — поставщиков минеральных удобрений за поставку аммиачной селитры в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.