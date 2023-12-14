В Минпромторге допустили запрет на упаковку объемом 900 мл и девять яиц

Ведомство рассмотрит запрет производителям молока и яиц использовать уменьшенную упаковку, чтобы покупателей не вводили в заблуждение. В ноябре прокуратура сообщила об аналогичной мере для изготовителей товаров по ГОСТу

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Минпромторге готовы рассмотреть введение запрета производителям социально значимых продуктов использовать упаковку уменьшенного объема — например, 900 мл или девять яиц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Речь идет о поправках в технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Если их примут, будут разрешены только стандартные упаковки с округленными значениями, например: 200 г, 500 г, 1 л, 2 л и так далее. По мнению Евтухова, меру можно предложить для обсуждения в ЕАЭС.

В перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса, мороженая неразделанная рыба, молоко, куриные яйца, сахар, соль, мука, хлеб, гречка, картофель.

За счет изменений производители не смогут вводить пользователей в заблуждение, отмечает замминистра. «Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шринкфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако все это делается за счет злоупотребления доверием потребителя», — считает он.

В ноябре о новых правилах упаковки для социально значимых продуктов сообщила Генпрокуратура: она добилась поправок в ГОСТ, по которым производители гречки, молока, чая и муки, желающие заявить об их соответствии стандарту, должны будут фасовать товар в упаковки утвержденного объема и не менять его. Евтухов отметил, что эти требования нужно соблюдать, только если компания изготавливает продукцию по ГОСТу, который не является обязательным. «Производитель может продолжать выпускать продукцию по техническим условиям, фасуя ее как хочет», — пояснил он, добавив, что Минпромторг готов рассмотреть расширение этой инициативы.

В «Руспродсоюзе» считают, что производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, хотят делать его более доступным. По словам директора ассоциации Дмитрия Вострикова, в теории производители могут перейти на стандартные упаковки, но быстро сделать это невозможно: необходимо заменить и перенастроить производственные линии, заказать новую упаковку и согласовать изменения с ретейлерами.

По данным сервиса «Продажи.рф», в 2022 году на упаковках молока, сливок, кефира и другой молочной продукции в России стали чаще указывать вес продукта, а не объем. «Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами: большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр», — отмечал в разговоре с РБК председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Производители и в предыдущие годы снижали вес или количество продукции в упаковке на фоне экономических кризисов и спада потребительской активности, например, некоторые стали предлагать упаковки с девятью яйцами вместо десяти. В 2019 году Минпромторг и ФАС не нашли в этом нарушений.