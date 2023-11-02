Гречку, рис и яйца запретили фасовать в нестандартные упаковки по ГОСТу

Производители гречки, молока, чая, муки и других социально значимых продуктов, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны будут фасовать товар в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его

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В России внесли изменения в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости должны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема, сообщает Генпрокуратура.

Теперь производителям нужно использовать фиксированные значения количества товара, если те хотят заявить о соответствии ГОСТу. Например, гречку надо фасовать по 500, 1000 и 2000 г, а молоко — по 200, 250, 500, 1000 и 2000 мл.

В перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина, кроме бескостного мяса, и куры, кроме окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб ржаной и пшеничный, шлифованный рис, гречка, пшено, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.

В ведомстве отметили, что, как показывает «практика прокурорского надзора», производители периодически снижают объем, количество и вес товара, при этом увеличивая цену. В августе прокуроры предупреждали, что такие действия могут спровоцировать социальную напряженность. Генпрокуратура пообещала следить за соблюдением новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров.

Минсельхоз проинформировал отраслевые союзы о принятой поправке в межгосударственный стандарт, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Производители и ранее снижали вес или количество продукции в упаковке на фоне экономических кризисов и спада потребительской активности. Например, в 2008 году молочные предприятия стали массово предлагать продукт в упаковке по 900 мл вместо 1 л. В 2019 году на фоне подорожания яиц некоторые стали предлагать упаковки с девятью яйцами вместо десяти.

По данным сервиса «Продажи.рф», в прошлом году российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не объем. Аналитики предположили, что это может быть попыткой замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке). «Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами: большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр», — отмечал в разговоре с РБК председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.