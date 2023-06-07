Россиянка попыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколаде «Аленка»

ФТС: россиянка попыталась вылететь в Стамбул с золотыми слитками в шоколаде «Аленка»

Таможенники обнаружили в чемодане россиянки, которая планировала вылетать из Грозного в Стамбул, три золотых слитка и два бриллианта, сообщили РБК в Федеральной таможенной службе (ФТС). Слитки пассажирка спрятала в шоколадки «Аленка», а бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах — в упаковку от бумажных платочков.

Инспекторы остановили женщину при попытке пронести драгоценности через «зеленый коридор» — она хотела уклониться от уплаты таможенных платежей.

Общую стоимость бриллиантов и слитков ФТС оценивает в более чем 3,5 млн руб. Экспертиза позже установила, что слитки выполнены из золота 999 пробы (наивысший показатель чистоты металла), их масса составляет 150 г. Драгоценные камни весом два карата оказались ограненными бриллиантами, они сертифицированы алмазной лабораторией HRD Antwerp, сообщили в ведомстве.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

В апреле по той же статье возбудили уголовное дело против иностранца, который пытался провезти в Россию алмазы, рубины, сапфиры и изумруды весом 3946 карат и стоимостью более 6 млн руб. Камни он спрятал в багаже и личных вещах.