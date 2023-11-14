«Дочка» РЖД показала вагоны СВ с обновленным интерьером

В купе новых вагонов СВ две полки оранжевого цвета, багажные полки стали длиннее, также имеются полки для личных вещей. В одном из представленных вариантов вагона есть полка для сноуборда

Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: пресс-служба АО «ФПК» Фото: пресс-служба АО «ФПК» Фото: пресс-служба АО «ФПК»

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) показала два варианта вагона СВ с обновленным интерьером на выставке «Транспорт России» в Гостином дворе в Москве, передает корреспондент РБК.

Стены купе СВ выполнены в светло-серых тонах, а две полки для пассажиров имеют обивку оранжевого цвета. Над полками есть несколько шкафов светло-бежевого оттенка. В купе также есть Type-C зарядки и USB-разъемы.

Длина багажных полок составляет 2 м, что немного больше, чем в предыдущих версиях. Помимо них также есть индивидуальные полки для личных вещей.

В одном из вариантов купе есть полка для сноуборда. Количество полок для вещей у двух представленных вариантов отличается, открываются они тоже по-разному.

В конце августа ФПК продемонстрировала полноразмерный макет нового вагона класса СВ, главной особенностью которого стала увеличенная до 90 см ширина спальных полок, а также концепция «объединенного купе».

В частности, пассажирам предоставили возможность настраивать пространство под себя: переводить верхнюю полку из горизонтального положения в вертикальное, трансформировать полку в диван или в полноценную кровать.

Каждое купе также оснащено сейфами и столиками со встроенной раковиной, а в вагоне размещена душевая кабина.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в июле также рассказал, что холдинг заказал у вагоностроителей специальные туристические вагоны со стеклянным потолком.