 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Дочка» РЖД показала вагоны СВ с обновленным интерьером

РЖД показали два варианта вагона СВ с обновленным интерьером
В купе новых вагонов СВ две полки оранжевого цвета, багажные полки стали длиннее, также имеются полки для личных вещей. В одном из представленных вариантов вагона есть полка для сноуборда
РЖД RU000A0JXN05 ₽988,01 +0,45% Купить
РЖД RU000A0ZZ9R4 ₽1 001,6 +0,21% Купить
РЖД RU000A1002C2 ₽1 018,34 +0,03% Купить

Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: Анастасия Львова / РБК
Фото: пресс-служба АО «ФПК»
Фото: пресс-служба АО «ФПК»
Фото: пресс-служба АО «ФПК»

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) показала два варианта вагона СВ с обновленным интерьером на выставке «Транспорт России» в Гостином дворе в Москве, передает корреспондент РБК.

Стены купе СВ выполнены в светло-серых тонах, а две полки для пассажиров имеют обивку оранжевого цвета. Над полками есть несколько шкафов светло-бежевого оттенка. В купе также есть Type-C зарядки и USB-разъемы.

Длина багажных полок составляет 2 м, что немного больше, чем в предыдущих версиях. Помимо них также есть индивидуальные полки для личных вещей.

В одном из вариантов купе есть полка для сноуборда. Количество полок для вещей у двух представленных вариантов отличается, открываются они тоже по-разному.

В конце августа ФПК продемонстрировала полноразмерный макет нового вагона класса СВ, главной особенностью которого стала увеличенная до 90 см ширина спальных полок, а также концепция «объединенного купе».

В частности, пассажирам предоставили возможность настраивать пространство под себя: переводить верхнюю полку из горизонтального положения в вертикальное, трансформировать полку в диван или в полноценную кровать.

Каждое купе также оснащено сейфами и столиками со встроенной раковиной, а в вагоне размещена душевая кабина.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в июле также рассказал, что холдинг заказал у вагоностроителей специальные туристические вагоны со стеклянным потолком.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Анастасия Львова, Виктория Громова Виктория Громова
РЖД вагоны интерьер
Материалы по теме
РЖД внедрят роботов-носильщиков для работы на вокзалах
Бизнес
Кабмин одобрил инвестпрограмму РЖД на 2024 год в объеме ₽1,27 трлн
Экономика
РЖД отвергли данные о дефиците запчастей для «Ласточек» и «Сапсанов»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 12:19
В России с начала года стало на 450 долгостроев меньше Недвижимость, 12:14
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 12:12
ЦАХАЛ объявила четырехчасовую паузу в боях на севере Газы Политика, 12:07
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 12:07
Необычный дизайн и камера на 100 Мп. Обзор и тест смартфона Honor 90 Lite РБК Life, 12:06
Кредиты, гранты и компенсации: какую поддержку получает бизнес в Москве Тренды, 12:06
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 12:05
Россиянин опустился на третье место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC Спорт, 12:03
Банкрот выводит деньги с помощью мнимых сделок. Что его выдаст Pro, 12:01
Виктор Сухоруков снимется в сериале «Последний богатырь» Life, 12:00
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 11:55
Власти решили провести индексацию окладов военных в 2024 году Экономика, 11:50
Минтранс оценил влияние отключения домена .aero у российских авиакомпаний Технологии и медиа, 11:48