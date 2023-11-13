РЖД внедрят роботов-носильщиков для работы на вокзалах

РЖД собираются внедрить роботов-носильщиков для перемещения багажа пассажиров весом до 30 кг. Тестирование первых 50 роботов пройдет на московских вокзалах

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

РЖД рассчитывают внедрить роботов-носильщиков для помощи пассажирам с крупногабаритным багажом на вокзалах. Профильные структуры холдинга — дирекция железнодорожных вокзалов и Центр инновационного развития — начали сбор заявок на «лучшее инновационное решение», которое позволит испытать автоматизированных помощников на вокзалах Московской железной дороги, следует из опубликованных документов перевозчика. Создать и протестировать планируется 50 роботов.

Как сообщили РБК в пресс-службе РЖД, объем инвестиций, направленный на реализацию проекта робота-носильщика, будет определен после согласования итогового предложения по разработке и внедрению технологии, а также будет зависеть от стоимости конкретного образца. Это же касается и количества вокзалов, которые будут включены в программу.

Предложения на разработку РЖД рассчитывают собрать до конца декабря.

Что будет делать робот-носильщик

Согласно описанию проекта, робот-носильщик «должен следовать за пользователем», ориентируясь на идущего перед ним человека с помощью датчиков и компьютерного зрения. Благодаря «безлюдной» технологии услугу по перемещению багажа можно будет получать быстрее и дешевле, устройство позволит отказаться от использования человеческого труда, когда вес и объем багажа слишком велики. Пассажиры смогут самостоятельно вызывать робота и оплачивать его работу в мобильном приложении. Ожидается, что максимальная нагрузка устройства должна составлять 30 кг, оно будет самостоятельно заряжаться и возвращаться на «базу».

По состоянию на ноябрь этого года услуги носильщиков на пассажирских станциях РЖД стоят от 320 до 440 руб., а за дополнительные 750 руб. сотрудник может, например, переместить багаж между Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами, такие данные размещены на сайте холдинга.

С внедрением автоматизированной системы стоимость услуги может снизиться до 100–200 руб., считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Но, по его мнению, в ближайшие годы робот не сможет заменить человека в этой услуге: «Носильщик выполняет важные функции — например, если речь идет о помощи пожилым людям, то вытащить из багажника автомобиля ручную кладь, погрузить ее на тележку, транспортировать до вагона, взять в руки и разместить в багажном отделении вагона».

По мнению Олега Кивокурцева, директора по развитию Promobot, внедрение роботов-носильщиков на вокзалах позволит сократить затраты РЖД на найм и обучение сотрудников, уменьшит время ожидания пассажиров при погрузке и выгрузке багажа. Стоимость разработки 50 роботов он оценил не менее чем в 60 млн руб.: эти средства пойдут на оплату труда команды специалистов по компьютерному зрению, мехатронике и другим инженерам, а также на создания нескольких прототипов.

Проект предполагает создание сложной системы навигации, которая потребует разработки оптических, ультразвуковых и глобальных систем позиционирования, системы следования за пассажиром. К тому же, роботы должны работать и в помещении, и в открытом пространстве. «Стоимость одной единицы может составить от 1 млн руб., и это по оптимистичным оценкам. Если учесть использование сразу трех систем датчиков, включая лазерные лидары, то стоимость может превысить 2 млн руб.», — считает эксперт.

Где еще были роботы в РЖД В период пандемии COVID-19 РЖД тестировали робота-дезинфектора российского производства стоимостью 300 тыс. руб. для работы на вокзалах Дальнего Востока. Устройство VeDroid Foton было создано инженерами Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета и апробировано в нескольких организациях Якутска. Робот-дезинфектор должен был проводить ежедневную очистку воздуха при помощи двух рециркуляторов — ультрафиолетовых ламп в металлическом коробе, внизу которых установлен вентилятор. В разработке также использовались технологии 3D-моделирования, распознавания препятствий в режиме онлайн и ряд других решений.

Где используются роботы

Сейчас автономные мобильные роботы (AMR; autonomous mobile robots) и автоматически управляемые тележки (AGV; automatic guided vehicle) используются на транспорте и логистике по всему миру: с их помощью транспортируют и сортируют продукцию на производственных и распределительных объектах. Роботы используют камеры видеонаблюдения, бортовые датчики и карты объектов, интегрированные с программным обеспечением для управления складом, для выполнения различных операций, таких как перемещение сырья и готовых товаров внутри производства.

Отличие между AMR и AGV состоит в том, что первые работают по принципу естественной навигации — это когда устройство «изучает» пространство вокруг, запоминает свое местоположение и планирует путь от одной путевой точки до другой. AGV же перемещается по заранее установленным маршрутам. Если устройство столкнется с препятствием, оно остановится на месте, а AMR способен перестроиться самостоятельно.

Согласно прогнозу консалтинговой компании Grand View Research, в период с 2022 по 2030 год годовой темп роста рынка AMR составит 15,5%, а AGV — 9,7%. Рост рынка объясняется увеличением спроса на автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях.

Пандемия COVID-19 спровоцировала значительный дефицит рабочей силы и нарушение цепей поставок и логистики в целом из-за введенных ограничений, указывают эксперты Grand View Research. Однако внедрение AMR и AGV помогло некоторым предприятиям продолжать поддерживать работу с минимальным участием сотрудников во время карантина.

Автоматизированные помощники пользуются популярностью и в клиентских сервисах. Так, в 2018 году голландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines представила робота-носильщика Care-E. Устройство может не только помочь с транспортировкой багажа, но и проводить пассажира до выхода на посадку. Тестирование Care-E проводилось в международных аэропортах Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Аналогичная разработка была и у итальянской компании Piaggio, которая создала робота-носильщика Gita — круглого двухколесного грузового робота высотой 66 см с отсеком для вещей. Gita рассчитан на перевозку 18 кг и скорость 35 км/ч, что сопоставимо со скоростью велосипедиста.

AMR в клиентском сервисе в России — проект «Яндекс.Ровер» — полуметровый робот-курьер для перевозки небольших грузов, который вмещает в себя до 20 кг. «Яндекс» начал его разработку летом 2019 года, а затем тестировал устройство в своей штаб-квартире. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, объезжает препятствия и пропускает пешеходов и животных. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью около 5 км/ч, работать и летом, и зимой, выполняя заказы в разных погодных условиях.