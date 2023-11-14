ГТЛК запустит маркетплейс с дронами

ГТЛК в 2024 году запустит маркетплейс гражданских беспилотников. Площадка нужна, чтобы «приучить» клиентов к отечественной технике и дать инструмент для быстрого и простого доступа к дронам

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК; находится под управлением Минтранса) запустит специализированный маркетплейс по продаже гражданских беспилотников. Проект представлен ГТЛК на выставке «Транспорт России», выяснил корреспондент РБК, побывавший на экспозиции.

Представитель ГТЛК подтвердил РБК планы по запуску прототипа маркетплейса в 2024 году. На выставке представлена демоверсия, уточнил он.

Суть проекта

На маркетплейсе можно заказать как различные типы беспилотных авиационных систем (БАС), так и услуги с их использованием — воздушное лазерное сканирование, магнитная съемка, аренда беспилотных комплексов, аэрофотосъемка, оценка состояния ЛЭП, тепловизионная съемка, 3D-модели территорий.

Сами дроны также разделены по функционалу — аэрологистика, сельское хозяйство и мониторинг. Пользователь может как сделать предзаказ на конкретную модель, так и выбрать из имеющихся в наличии. Вместе с покупкой дрона на маркетплейсе можно будет сразу оформить все сопутствующие документы — поставить беспилотник на учет (все модели с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг ставятся в России на учет в Росавиации, беспилотники большей массы подлежат регистрации), оформить полис ОСАГО и зарегистрировать собственность. Среди представленных моделей — БАС самолетного типа «Геоскан 201» и «Геоскан 701», мультироторного типа «Геоскан 401», комплекс «Агримакс А30», Т-300 и другие.

Затраты на создание сайта компания не раскрывает. По оценке Михаила Бурмистрова, гендиректора «INFOLine-Аналитики», они вряд ли превысили 10 млн руб. Но в дальнейшем потребуется дополнять его контентом и интегрировать с различными учетными системами.

Зачем нужен маркетплейс для дронов

Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года поручил создать в конце прошлого года президент Владимир Путин. Тогда же он поручил подготовить план государственного гражданского заказа на отечественные БАС. Стратегия была утверждена в июне, она предполагает постепенный рост российского рынка беспилотников приблизительно до 1 млн единиц в год к 2035-му и постепенное увеличение рыночной доли российских производителей с 50 до 80%. Ее главная цель — появление в России к 2030 году новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников. Наибольший потенциал их применения власти видят в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы.

Параллельно со стратегией в течение 2022 года кабмин формировал и госзаказ, а также нацпроект «Беспилотные авиационные системы». В середине сентября премьер Михаил Мишутин сообщил, что нацпроект утвержден. Он состоит из четырех федеральных проектов: «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» и «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС». «Ведомости» в августе сообщали и о пятом федеральном проекте в составе нацпроекта — «Перспективные технологии для БАС». Общий объем инвестиций в нацпроект издание оценивало в 898,4 млрд руб.

ГТЛК в рамках этого проекта определена базовым заказчиком — через лизинговую компанию будут осуществляться все поставки дронов по государственному заказу. Маркетплейс же, как пояснили РБК в компании, призван «приучить» клиента к отечественной технике за счет быстрого и простого доступа к продукту.

Производителю сегодня нужен гарантированный спрос на дроны, ГТЛК выступит консолидатором этого спроса, говорил в августе первый вице-премьер Андрей Белоусов, который курирует нацпроект: «Мы будем работать в одно окно, ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки и так далее, работать с операторами, предоставляющими услуги».

Основу спроса на дроны, по словам вице-премьера, составят федеральные органы власти и компании с госучастием, а также российские регионы. Финансирование нацпроекта в ближайшие три года составит более 300 млрд руб.: примерно 48 млрд руб. в 2025 году, 117 млрд руб. — в 2025-м, и 148 млрд руб. — в 2026-м, говорил Белоусов.

В проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов на нацпроект пока заложены более скромные цифры. В следующем году власти выделят 45,5 млрд руб. на мероприятия, связанные с дронами. В 2025 и 2026 годах поддержка составит 9,6 млрд и 8,8 млрд руб. соответственно.

Средства пойдут как на прямые закупки дронов и услуг для госорганов, так и на компенсацию части стоимости летного часа, на скидки покупателям. Поддержка будет оказана и производителям, и разработчикам дронов — предлагается компенсировать их затраты на НИОКР (по 5,3 млрд руб. ежегодно), сертификацию (по 475 млн руб.), разработку комплектующих (по 1,3 млрд руб. ежегодно).

Ожидаемые результаты

Маркетплейс призван в первую очередь стать инструментом исполнения госзаказа, сообщили в ГТЛК. Минпромторг оценивал объем госзаказа на дроны до 2026 года в 100 млрд руб., в том числе 36 млрд руб. на это планируют потратить госорганы. ГТЛК должна поставить более 8 тыс. БАС (5,5 тыс. единиц легких и 2,7 тыс. единиц средних и тяжелых). Но также площадка должна привлечь и массовый спрос, ожидают в ГТЛК. Речь идет о физических лицах, которые хотят покупать и запускать дроны для собственных нужд.

На апрельском совещании у президента кабмин отчитался о ситуации на рынке российских дронов. Так, по словам Белоусова, производство дронов в стране низко локализовано: «По сути, это крупноузловая сборка. Уровень локализации составляет по разным видам беспилотников где-то от 10 до 30%. Достаточно сказать, что сегодня импортируется почти 100% силовых установок, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания. Из других стран ввозится примерно 90% систем электроснабжения, почти 95% пилотажно-навигационного оборудования».

Сейчас Росавиация рассматривает восемь-девять заявок от российских разработчиков на сертификацию их дронов (сертификации требуют модели тяжелее 30 кг), сообщил источник РБК в ведомстве. Пока в стране есть один такой сертифицированный образец — это «БАС-200» разработки «НЦВ Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» «Ростеха»). Сообщалось, что в процессе валидации заявки от китайско-белорусской компании «Авиационные технологии и комплексы», «Аэромакса» (на беспилотник SH-450), «Летающих машин Тюринга» (Т-300, TFM-15) и ОКБ «Авиарешения» (SkyF). При этом президент поручал сертифицировать не менее десяти типов БАС уже к сентябрю этого года.

Нужен ли для дронов маркетплейс

На первом этапе такой маркетплейс — решение для юридических лиц, поскольку на площадке будут располагаться преимущественно специализированные дроны, считает Алексей Хрипунов, гендиректор НИЦ «Аэроскрипт». При этом некоторые производители могут начать продавать только через маркетплейс, допускает эксперт, ведь это может обеспечить постоянный спрос и избавить от самостоятельного поиска клиентов.

Павел Камнев из компании «Лаборатория будущего» (участник рынка НТИ «Аэронет») также сомневается, что маркетплейс будет ориентирован на b2c-сегмент: «Скорее всего, потребителем данной услуги выступит или конечный заказчик, или эксплуатант БВС, то есть это рынок b2b».

При этом госструктуры или другие некоммерческие организации, вероятнее, будут не покупать непосредственно дроны, а арендовать или приобретать отдельную услугу. Сами дроны, полагает Камнев, на маркетплейсе ГТЛК будут представлены преимущественно промышленными моделями.

Не видит потенциального спроса со стороны физлиц и руководитель Центра беспилотной авиации «Оператор-БПЛА.рф» Максим Кондратьев. По его словам, обычно они покупают дроны для развлечений, и ключевым фактором при выборе является минимальная цена, на другие критерии (функционал дрона, технические характеристики, стоимость эксплуатации) они не обращают внимания. При этом как раз для сегмента b2b полноценного маркетплейса беспилотников пока и не было: «Есть только магазины самих производителей и их представителей или импортеров решений из других стран. Покупателю приходится посещать кучу сайтов и сравнивать все самостоятельно».