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ГТЛК закупит дроны на ₽5,5 млрд для новой авиакомпании

Крупнейшая лизинговая компания инвестирует в оператора беспилотников более ₽5 млрд
ГТЛК планирует до 2027 года закупить 400 летательных аппаратов на ₽5,5 млрд для компании «Беспилотные авиационные системы», о создании которой было объявлено в июне. Дроны предполагается применять в труднодоступных районах страны
«Аэрофлот» AFLT ₽26,76 +0,3% Купить
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует приобрести 400 беспилотников примерно за 5,5 млрд руб., чтобы поставить их новой авиакомпании «Беспилотные авиационные системы» в 2022–2027 годах. Об этом РБК рассказал представитель ГТЛК.

ГТЛК и Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы, совет которого возглавляет спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, договорились о создании на паритетных условиях этой авиакомпании в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года. Планируется, что она будет оказывать услуги как по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, так и по перевозке грузов авиационным беспилотным транспортом.

В 2022 году компания должна получить первые шесть беспилотников, в 2023-м их число увеличится до 20, а в 2024-м — до 50. Основные поставки запланированы на 2025–2027 годы, следует из презентации главы дирекции по управлению цифровыми активами ГТЛК Алексея Варятченко, которую он представил на конференции Минобрнауки и Агентства стратегических инициатив «Архипелаг 2022» в четверг, 14 июля (у РБК есть копия).

Когда начнутся полеты новой авиакомпании

Тестовые полеты «Беспилотных авиационных систем» стартуют в этом году, а коммерческие полеты беспилотников с массой до 30 кг планируется начать со второй половины 2023 года, сказал представитель ГТЛК. По его словам, в качестве тестовой зоны рассматриваются труднодоступные регионы севера и востока России, Арктическая зона, где неразвита инфраструктура.

По словам представителя ГТЛК, пока нет финального решения по конкретному составу парка новой авиакомпании и производителям беспилотников. Ее флот будет пополняться и развиваться «в зависимости от решаемых задач», отметил он.

«Создание совместного предприятия с Фондом поддержки проектов национальной технологической инициативы станет большим шагом вперед для развития сферы беспилотной авиации и позволит перевести услуги с использованием беспилотных систем из уникальных в разряд массовых», — говорил в июне гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих. «Если будет доказано, что возить грузы беспилотниками по воздуху и по земле надежнее, дешевле, чем в пилотируемом режиме, то нас ждет бурное развитие этой технологии в ближайшее десятилетие», — добавлял Песков.

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Осенью 2021 года ГТЛК подписала соглашения с «Почтой России» и производителем летательных аппаратов компанией «Аэромакс» (входит в АФК «Система») о совместном развитии беспилотной авиации. Почтовый оператор планирует запустить беспилотную доставку по 48 маршрутам в четырех регионах — на Камчатке, Чукотке, Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщала пресс-служба «Почты России».

Сколько можно заработать на дронах

По данным ГТЛК, в 2021 году объем рынка беспилотных услуг в России составил около 11 млрд руб., к 2025 году прогнозируется его увеличение до 50 млрд руб., к 2030 году — до 120 млрд руб.

Потенциальный размер рынка коммерческого использования беспилотных авиационных систем при условии снятия регуляторных барьеров составляет 60 млрд руб. в год, указано в исследовании Центра экономики инфраструктуры. За 10 лет у рынка есть перспектива вырасти в три-четыре раза, то есть до 180–240 млрд руб., считают эксперты.

Какие есть риски у проекта

Ключевые риски проекта по созданию оператора беспилотников — законодательное регулирование, отмечает эксперт консалтинговой компании AIM Group Андрей Патраков. Регуляторная база для коммерческого использования таких летательных аппаратов в России не создана, и сейчас их применение фактически запрещено на федеральном уровне, добавляет он.

С 1 марта 2022 года вступил в силу пункт 2.7 федеральных авиационных правил (ФАП) № 494, согласно которому специалисты предприятий, работающие с беспилотными авиационными системами, должны пройти обучение по специальным программам подготовки, утвержденным Росавиацией. Но типовая программа до сих пор не утверждена ведомством, не установлен и документ, который будет подтверждать квалификацию таких специалистов. Для того чтобы перевести услуги с использованием беспилотных систем в разряд массовых, потребуется кропотливая работа по формированию и совершенствованию специализированной нормативно-правовой базы, соглашается представитель ГТЛК. По его словам, в эту работу включены эксперты Росавиации. РБК направил запрос в пресс-службу ведомства.

Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы тоже будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовой и технической базы, необходимой для развития рынка беспилотной авиации, передал РБК через представителя его гендиректор Вадим Медведев.

В 2022 году протестируют доставку посылок «Почты России» беспилотниками
Технологии и медиа
Фото:Андрей Огородник / ТАСС

По словам Патракова, сейчас средний размер парка операторов не превышает 10 беспилотников, поэтому новая авиакомпания может стать лидером на этом рынке. Приход игрока, который может координировать и финансировать выполнение всего комплекса работ, от разработки до производства и применения беспилотников, — важный шаг для развития рынка, добавляет глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
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