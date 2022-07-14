ГТЛК закупит дроны на ₽5,5 млрд для новой авиакомпании

ГТЛК планирует до 2027 года закупить 400 летательных аппаратов на ₽5,5 млрд для компании «Беспилотные авиационные системы», о создании которой было объявлено в июне. Дроны предполагается применять в труднодоступных районах страны

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует приобрести 400 беспилотников примерно за 5,5 млрд руб., чтобы поставить их новой авиакомпании «Беспилотные авиационные системы» в 2022–2027 годах. Об этом РБК рассказал представитель ГТЛК.

ГТЛК и Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы, совет которого возглавляет спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, договорились о создании на паритетных условиях этой авиакомпании в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года. Планируется, что она будет оказывать услуги как по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, так и по перевозке грузов авиационным беспилотным транспортом.

В 2022 году компания должна получить первые шесть беспилотников, в 2023-м их число увеличится до 20, а в 2024-м — до 50. Основные поставки запланированы на 2025–2027 годы, следует из презентации главы дирекции по управлению цифровыми активами ГТЛК Алексея Варятченко, которую он представил на конференции Минобрнауки и Агентства стратегических инициатив «Архипелаг 2022» в четверг, 14 июля (у РБК есть копия).

Когда начнутся полеты новой авиакомпании

Тестовые полеты «Беспилотных авиационных систем» стартуют в этом году, а коммерческие полеты беспилотников с массой до 30 кг планируется начать со второй половины 2023 года, сказал представитель ГТЛК. По его словам, в качестве тестовой зоны рассматриваются труднодоступные регионы севера и востока России, Арктическая зона, где неразвита инфраструктура.

По словам представителя ГТЛК, пока нет финального решения по конкретному составу парка новой авиакомпании и производителям беспилотников. Ее флот будет пополняться и развиваться «в зависимости от решаемых задач», отметил он.

«Создание совместного предприятия с Фондом поддержки проектов национальной технологической инициативы станет большим шагом вперед для развития сферы беспилотной авиации и позволит перевести услуги с использованием беспилотных систем из уникальных в разряд массовых», — говорил в июне гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих. «Если будет доказано, что возить грузы беспилотниками по воздуху и по земле надежнее, дешевле, чем в пилотируемом режиме, то нас ждет бурное развитие этой технологии в ближайшее десятилетие», — добавлял Песков.

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Осенью 2021 года ГТЛК подписала соглашения с «Почтой России» и производителем летательных аппаратов компанией «Аэромакс» (входит в АФК «Система») о совместном развитии беспилотной авиации. Почтовый оператор планирует запустить беспилотную доставку по 48 маршрутам в четырех регионах — на Камчатке, Чукотке, Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщала пресс-служба «Почты России».

Сколько можно заработать на дронах По данным ГТЛК, в 2021 году объем рынка беспилотных услуг в России составил около 11 млрд руб., к 2025 году прогнозируется его увеличение до 50 млрд руб., к 2030 году — до 120 млрд руб. Потенциальный размер рынка коммерческого использования беспилотных авиационных систем при условии снятия регуляторных барьеров составляет 60 млрд руб. в год, указано в исследовании Центра экономики инфраструктуры. За 10 лет у рынка есть перспектива вырасти в три-четыре раза, то есть до 180–240 млрд руб., считают эксперты.

Какие есть риски у проекта

Ключевые риски проекта по созданию оператора беспилотников — законодательное регулирование, отмечает эксперт консалтинговой компании AIM Group Андрей Патраков. Регуляторная база для коммерческого использования таких летательных аппаратов в России не создана, и сейчас их применение фактически запрещено на федеральном уровне, добавляет он.

С 1 марта 2022 года вступил в силу пункт 2.7 федеральных авиационных правил (ФАП) № 494, согласно которому специалисты предприятий, работающие с беспилотными авиационными системами, должны пройти обучение по специальным программам подготовки, утвержденным Росавиацией. Но типовая программа до сих пор не утверждена ведомством, не установлен и документ, который будет подтверждать квалификацию таких специалистов. Для того чтобы перевести услуги с использованием беспилотных систем в разряд массовых, потребуется кропотливая работа по формированию и совершенствованию специализированной нормативно-правовой базы, соглашается представитель ГТЛК. По его словам, в эту работу включены эксперты Росавиации. РБК направил запрос в пресс-службу ведомства.

Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы тоже будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовой и технической базы, необходимой для развития рынка беспилотной авиации, передал РБК через представителя его гендиректор Вадим Медведев.

По словам Патракова, сейчас средний размер парка операторов не превышает 10 беспилотников, поэтому новая авиакомпания может стать лидером на этом рынке. Приход игрока, который может координировать и финансировать выполнение всего комплекса работ, от разработки до производства и применения беспилотников, — важный шаг для развития рынка, добавляет глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.