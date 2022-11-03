На детское кафе «АндерСон» подали жалобу из-за «сатанизма» и Хеллоуина

Анна Шафран пожаловалась на празднование в кафе Хеллоуина и обвинила его руководство в нарушении прав детей и сатанизме. В кафе призвали перестать «вечно искать врагов, теперь уже в тыквах», и напомнили о проведении Масленицы

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

На сеть семейных кафе «АндерСон» написали заявление в прокуратуру из-за проведения детского праздника Хеллоуин, автором жалобы стала журналистка Анна Шафран. Об этом написала в статье для The Bell основательница сети кафе «АндерСон» и экс-омбудсмен по делам малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.

Предпринимательница пишет, что в своем заявлении Шафран попросила прокуратуру обязать руководство кафе защитить права детей, «прекратить пропаганду сатанизма», провести прокурорскую проверку и завести при наличии оснований уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств граждан. «У страны случился новый враг: наравне со странами НАТО и иноагентами на нее напали тыквы», — оценила ситуацию Татулова.

Адвокат «АндерСона» Дмитрий Гриц напомнил, что Конституция закрепляет право на свободу творчества и участие в культурной жизни, а празднование Дня всех сувятых (Хеллоуина) не запрещено в России — на это есть спрос, и его открыто празднуют все желающие. Праздник не считается религиозным и позволяет детям повеселиться и подурачиться, им не запрещено колядовать, а взрослым — гадать.

«Есть другой пример — сжигание человекоподобной фигуры из соломы как проводы Масленицы, и это тоже законно», — напомнил Гриц, призвав терпимее относиться к культурному выбору россиян и не лишать возможности «хоть немного отвлечься от суровых будней праздничным маскарадом и игрой».

Шафран сообщила, что поводом для заявления в прокуратуру стал визит в кафе на улице Гиляровского в центре Москвы. Она посетовала, что администраторы заведения не поняли ее претензий, поскольку детям мероприятие понравилось. Журналистка назвала Хеллоуин «не просто язычеством, а откровенным сатанизмом, культом смерти и языческим пережитком», что «сложно оправдать в качестве глобального шабаша с искусственной кровью, скелетами, абортированными эмбрионами и другими атрибутами смерти». «Сатанизм не пройдет!» — резюмировала она.

В РПЦ в конце октября отказались считать тыквы с прорезями для Хеллоуина оскорблением чувств верующих. Об этом замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Газете.Ru».

РБК отправил запрос в прокуратуру Москвы и обратился за комментариями к Татуловой и Шафран.