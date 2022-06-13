СК попытался опросить владелицу «АндерСона» после обращения депутата

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке Политика, 13:27
Новые власти Запорожья пообещали списать кредиты украинских банков Политика, 13:13
В правительстве оценили сроки замены иностранных самолетов на российские Бизнес, 13:00
Самедов призвал Миранчука не возвращаться в российский чемпионат Спорт, 12:56
Минобороны России сообщило об ударах по зарубежной военной технике в ДНР Политика, 12:50
Любовь можно измерить: как добиться привязанности от клиентов Pro, 12:47
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:46
«Земляне» попали в ДТП после концерта в честь Дня России в Херсоне Общество, 12:43
Юрий Борисов — о поставках Запада Украине и российских беспилотниках Политика, 12:37
La Stampa узнала цели визита Макрона, Шольца и Драги в Киев Политика, 12:25
«Манчестер Сити» подписал одного из самых дорогих футболистов в мире Спорт, 12:24
СК попытался опросить владелицу «АндерСона» после обращения депутата Бизнес, 12:17
В России впервые с апреля 2020 года выявили менее 3 тыс. заболевших COVID Общество, 12:10
Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Pro, 12:03
Бизнес ,  
0 

СК попытался опросить владелицу «АндерСона» после обращения депутата

По словам Анастасии Татуловой, следователи хотели опросить ее, однако она отказалась. Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее обратился в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Татуловой на посту бизнес-омбудсмена
Анастасия Татулова
Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

К владелице сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой пришли из Следственного комитета после ее ухода с поста общественного омбудсмена по защите предпринимателей. Об этом она сообщила в интервью Ксении Собчак. Предпринимательницы в тот момент дома не было, она говорила со следователем по телефону.

«Я говорю: о чем [поговорить]? «Поговорить с вами хочу о том, что вас в постах обвинили, что вы ведете незаконную деятельность, и вот я хочу с вами поговорить», — рассказала Татулова.

Владелица «АндерСона» объяснила решение покинуть пост бизнес-омбудсмена
Бизнес
Анастасия Татулова

По ее словам, она отказалась проходить опрос без повестки и сообщила, что будет общаться через юриста.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного управления СК.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее обратился к главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову, попросив их проверить деятельность Татуловой на посту бизнес-омбудсмена.

31 мая Татулова сообщила, что уйдет с поста омбудсмена. По ее словам, это связано с тем, что общественная работа больше не приносит ей удовлетворения, так как ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется и это демотивирует. Бизнесмен отметила, что считает, что сделала на своем месте все, что могла.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как получить максимум витаминов из еды — советы диетолога
Инструкции
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Любовь можно измерить: как добиться привязанности от клиентов
Инструкции
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции

Татулова основала сеть семейных кафе «АндерCон» в 2009 году. Сейчас сеть насчитывает 40 кафе, открытых в Москве и еще шести регионах России, а также в Казахстане. Предпринимательница была назначена на пост общественного омбудсмена в июле 2020 года.

В марте того же года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Татулова эмоционально просила правительство принять меры для поддержки бизнеса, который, «не имея подушки безопасности», может обанкротиться в период нерабочих дней, введенных правительством для борьбы с распространением СOVID-19.

На посту общественного омбудсмена она неоднократно критиковала политику государственных органов в отношении предпринимателей, говоря о том, что государственные органы, курирующие малый и средний бизнес, и сами предприниматели по-разному понимают, что именно нужно бизнесу.

Авторы
Теги
Роман Котерев
Анастасия Татулова СК
Материалы по теме
Владелица «АндерСона» объяснила решение покинуть пост бизнес-омбудсмена
Бизнес
Владелица кафе «АндерСон» опровергла свой отъезд из России
Бизнес
Владелица кафе «АндерСон» раскритиковала действия властей для бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter