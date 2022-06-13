СК попытался опросить владелицу «АндерСона» после обращения депутата
К владелице сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой пришли из Следственного комитета после ее ухода с поста общественного омбудсмена по защите предпринимателей. Об этом она сообщила в интервью Ксении Собчак. Предпринимательницы в тот момент дома не было, она говорила со следователем по телефону.
«Я говорю: о чем [поговорить]? «Поговорить с вами хочу о том, что вас в постах обвинили, что вы ведете незаконную деятельность, и вот я хочу с вами поговорить», — рассказала Татулова.
По ее словам, она отказалась проходить опрос без повестки и сообщила, что будет общаться через юриста.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного управления СК.
Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее обратился к главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову, попросив их проверить деятельность Татуловой на посту бизнес-омбудсмена.
31 мая Татулова сообщила, что уйдет с поста омбудсмена. По ее словам, это связано с тем, что общественная работа больше не приносит ей удовлетворения, так как ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется и это демотивирует. Бизнесмен отметила, что считает, что сделала на своем месте все, что могла.
Татулова основала сеть семейных кафе «АндерCон» в 2009 году. Сейчас сеть насчитывает 40 кафе, открытых в Москве и еще шести регионах России, а также в Казахстане. Предпринимательница была назначена на пост общественного омбудсмена в июле 2020 года.
В марте того же года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Татулова эмоционально просила правительство принять меры для поддержки бизнеса, который, «не имея подушки безопасности», может обанкротиться в период нерабочих дней, введенных правительством для борьбы с распространением СOVID-19.
На посту общественного омбудсмена она неоднократно критиковала политику государственных органов в отношении предпринимателей, говоря о том, что государственные органы, курирующие малый и средний бизнес, и сами предприниматели по-разному понимают, что именно нужно бизнесу.