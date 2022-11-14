ЛУКОЙЛ изменит структуру управления и откажется от президента
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал акционерам на собрании 5 декабря утвердить изменения в уставе компании и структуре ее управления, следует из материалов ЛУКОЙЛа.
В документах говорится, что в компании предлагают сформировать единоличный исполнительный орган вместо коллегиального — правления. Его назначение и досрочное прекращение полномочий могут отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров, «в целях повышения оперативности принятия решений».
Должность президента ЛУКОЙЛа предлагают переименовать в главного исполнительного директора «в целях приведения его в соответствие функционалу». Согласно документу, в его задачи войдут:
- выработка и реализация хозяйственной политики компании;
- утверждение планов деятельности компании, бюджета и ее инвестиционной программы и контроль за их исполнением;
- разработка и реализация стратегии развития «дочек» ЛУКОЙЛа и т.д.
В конце мая акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия президента компании Вагита Алекперова, который возглавлял ее почти 30 лет. Об отставке он объявил после того, как наряду с другими российскими бизнесменами и чиновниками попал под санкции Великобритании из-за военной операции на Украине. Ограничения были введены несмотря на то, что в начале марта совет директоров ЛУКОЙЛа выступил за прекращение вооруженного конфликта. И.о. президента стал Вадим Воробьев.